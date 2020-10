Tarczyński wprowadza roślinne kabanosy

Firma Tarczyński S.A. zdecydowała się zrewolucjonizować rynek kabanosów, wprowadzając nowe, w 100% roślinne produkty. Data wprowadzenia ich wejścia na rynek nie jest przypadkowa, ponieważ 1 października to w kalendarzu Światowy Dzień Wegetarianizmu.

– Świat stale się zmienia i poszukuje nowych źródeł białka oraz smaków. Według badań, 58% konsumentów mięsa planuje jego ograniczenie w diecie. Stanowi to dla nas potencjał do jeszcze większego rozwoju i daje motywację do poszukiwania nowych rozwiązań zgodnych z aktualnymi trendami. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się wprowadzić na rynek nową linię kabanosów roślinnych, które odpowiadają na to zapotrzebowanie, oferując doskonały smak kabanosa, z którego jesteśmy znani, ale bez kęsa mięsa – mówi Tomasz Tarczyński, Dyrektor Marketingu firmy Tarczyński.

Nowe, Rośl-Inne kabanosy oparte są na składnikach wolnych od GMO, bez dodatku konserwantów. Dzięki zastosowanemu przy ich przygotowywaniu procesowi wędzenia i suszenia, kabanosy Rośl-Inne są delikatne i kruche oraz zyskują unikalną teksturę mięsa.

Kabanosy Rośl-Inne będą oferowane w opakowaniach z wyraźnym brandingiem oraz mocno zaakcentowanym zielonym kolorem. Dzięki temu zabiegowi marka Tarczyński chce ułatwić konsumentom odnalezienie roślinnych kabanosów na sklepowych półkach.