Spółka Tarczyński opublikowała raport finansowy za I kwartał 2023 r. Grupa zakłada umocnienie w produkcji kabanosów oraz budowę pozycji w produkcji parówek premium.

W I kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Tarczyński wyniosły 423 mln zł wobec 339 mln zł w 2022 r.

Spółka wypracowała 5,8 mln zł zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 17,6 mln zł zysku wypracowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Grupa Tarczyński - strategia

Model biznesowy Grupy Tarczyński koncentruje się na przetwórstwie mięsa wieprzowego i drobiowego oraz sprzedaży i dystrybucji wytwarzanych wyrobów mięsno-wędliniarskich m.in. do sklepów detalicznych, hurtowni oraz sieci handlowych.

Grupa produkuje ok. 250 wyrobów mięsno-wędliniarskich, nie prowadząc przy tym chowu trzody chlewnej dla potrzeb własnych ani też uboju.

Jak informuje zarząd spółki w komunikacie strategia wzrostu wartości Grupy Tarczyński opiera się na koncentracji w podstawowym obszarze biznesowym, jaki stanowi produkcja wędlin klasy premium. Grupa zakłada umocnienie się na pozycji lidera w produkcji kabanosów oraz budowę pozycji lidera w produkcji parówek premium. Grupa zakłada ciągły rozwój i optymalizację portfela produktów, mając na względzie zmieniające się oczekiwania i preferencje konsumentów.

Rozwój produktowy będzie oparty o badania i wdrożenia realizowane przede wszystkim własnymi siłami działu badawczo-rozwojowego. Strategia Grupy Tarczyński zakłada systematyczne podnoszenie konkurencyjności jakościowej i kosztowej przedsiębiorstwa, w relacji do czołowych polskich firm branży przetwórstwa mięsnego.

GK Tarczyński - wyniki finansowe

W okresie 3 miesięcy 2023 roku przychody Grupy Tarczyński wyniosły 423.096 tys. zł. i były o 24,8% wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Istotny wpływ na wysokość osiągniętych przychodów w pierwszym kwartale 2023 roku miało systematyczne podnoszenie cen produktów na przestrzeni roku 2022 na fali inflacji oraz zwiększenie wolumenu sprzedaży względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

W okresie 3 miesięcy 2023 roku marża brutto na sprzedaży wyniosła 20,3% i była o 3,3 p.p. niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Podstawowym czynnikiem spadku marży brutto na sprzedaży był dalszy dynamiczny wzrost kosztów surowca w pierwszym kwartale bieżącego roku mimo spadkowych tendencji cenowych na innych produktach żywnościowych utrudniających płynne wdrożenie podwyżek cen finalnie zrealizowanych po dacie bilansowej.

Poziom kosztów sprzedaży wyniósł 53.946 tys. zł, zaś poziom kosztów ogólnego zarządu 22.196 tys zł stanowiąc łącznie 18 % udziału w przychodach w omawianym okresie. W efekcie powyższych, wynik EBITDA Grupy w okresie 3 miesięcy 2023 roku wyniosła 21.906 tys. zł i była niższa o 14.898 tys. zł niż w analogicznym okresie 2022 roku. Rentowność EBITDA wyniosła 5,2%, co z porównywalnym okresem 2022, oznacza spadek o 5,7 p.p. Grupa wypracowała w okresie pierwszych trzech miesięcy 2023 roku 5.791 tys. zł zysku netto przy rentowności netto na poziomie 1,4%.

Przychody Grupy Tarczyński pochodzą przede wszystkim z działalności prowadzonej na rynku krajowym. Z tego też powodu wyniki finansowe Grupy uzależnione są od czynników związanych z sytuacją makroekonomiczną Polski, w szczególności od stopy wzrostu PKB, wzrostu poziomu inwestycji oraz kształtowania się stopy inflacji, deficytu budżetowego, stopy bezrobocia i poziomu stóp procentowych, wpływających na siłę nabywczą konsumentów.

Rynek Wieprzowiny

W pierwszym kwartale 2023 roku zanotowano dalszy silny wzrost cen skupu trzody chlewnej w Niemczech oraz całej UE + 17% za tym podążył rynek krajowego surowca, w konsekwencji na koniec kwietnia przewyższył on o 5 % notowanie cen europejskich. Wzrostowi cen skupu trzody chlewnej sprzyja obniżona podaż mięsa wieprzowego ze względu na niską opłacalność produkcji w latach 2020-2021, szacowany spadek pogłowia w całej UE w pierwszym kwartale oscyluje w granicach 8%. Dodatkowymi czynnikami kształtującymi trend wzrostowy cen skupu trzody chlewnej jest utrzymująca się silna presja kosztowa wśród jej producentów oraz brak zapasów mrożonej wieprzowiny, która pełniła funkcję amortyzatora dla trendu wzrostowego cen świeżej wieprzowiny.

- Oczekujemy, że kolejne kwartały przyniosą stopniową odbudowę pogłowia trzody chlewnej w UE ze względu na poprawę opłacalności produkcji oraz osłabienie popytu na wieprzowinę z uwagi na jej rosnące ceny. Jednocześnie w naszej ocenie w związku ze spadkiem cen surowca presja kosztowa zacznie powoli wygasać. W konsekwencji uważamy, że w trzecim kwartale 2023 roku nastąpi punkt zwrotny w cyklu świńskim i ceny zaczną spadać. Głównymi elementami ryzyka dla naszego scenariusza są dalsze rozprzestrzenianie się ASF, tempo odbudowy pogłowia trzody w UE oraz kształtowanie się tendencji popytowych w obecnych wyższych cenach - informuje spółka w raporcie.

Rynek Drobiu

Jak informuje GK Tarczyński w raporcie w ostatnich miesiącach na rynku krajowym doszło do nieznacznej korekty i spadku cen skupu drobiu, choć pozostają one na historycznym wysokim poziomie. Spadek cen w znacznym stopniu wynika z odbudowy potencjału produkcyjnego polskiego sektora drobiarskiego oraz spadku cen pasz, które w ok 60% kształtują cenę surowca drobiowego.

- Dodatkowymi faktorami oddziałującymi w kierunku zmniejszenia cen skupu drobiu jest słabnący popyt będący efektem wysokich cen mięsa drobiowego oraz zwiększenie udziału importu drobiu z Ukrainy do UE w wyniku zniesienia ceł na produkty rolne. Spadek cen skupu drobiu ograniczany jest jednak przez utrzymującą się presję kosztową w branży drobiarskiej, która wymusza na producentach przerzucanie rosnących kosztów produkcji na kolejne odcinki łańcucha dostaw, a także przez mniejszą podaż drobiu w Europie Zachodniej z uwagi na ptasią grypę. Uważamy jednak, że presja kosztowa tak jak w przypadku wieprzowiny będzie w kolejnych kwartałach stopniowo wygasać, co w połączeniu z wyższą podażą drobiu będzie oddziaływać w kierunku spadku jego ceny - czytamy w raporcie GK Tarczyński.

Ryzyko związane z wpływem wojny na Ukrainie na działalność Grupy

- Na moment sporządzania oraz publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Tarczyński S.A. dokonuje analizy wpływu działań wojennych na terytorium Ukrainy oraz nakładanych na Rosję oraz Białoruś sankcji gospodarczych. Okoliczności te w sposób pośredni oddziaływają na bieżącą i prognozowaną w horyzoncie średnioterminowym sytuację ekonomiczną spółki. Nieodbudowane w pełni łańcuchy dostaw po wystąpieniu Covid-19 oraz pierwotne prognozy oraz przewidywania co do ograniczonej dostępności produktów rolnych i surowców energetycznych z terenów objętych wojną i krajów objętych restrykcjami powodowały wzrost ryzyka w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej spółki, w szczególności w pierwszej połowie roku 2022 i do końca sierpnia gdzie trend rosnący w zakresie cen surowców uzyskał swoje apogeum by następnie odwrócić się w trend spadkowy, który trwa do chwili obecnej. Sytuacja cenowa na rynku energetycznym i gazowym nie wywierała negatywnej presji na wyniki spółki w minionym roku z racji na zawarte w roku 2021 kontrakty roczne na rok 2022 oraz stosowane w spółce rozwiązania techniczne obejmujące instalację wysokosprawnej kogeneracji stabilizującej koszt produkcji energii na potrzeby własne. O ile zmiany cen surowców energetycznych nie oddziaływały na spółkę negatywnie to ich pochodne w postaci wpływu na koszty produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz szeroko pojętą inflację już tak. Wzrost cen pasz, a co za tym idzie kosztów hodowli wpłynęły w roku 2022 na skokowy wzrost cen surowców mięsnych. W oparciu o indeks cen mięsa wieprzowego w Niemczech (ZMP) skalę tego wzrostu szacujemy na ok 40%. W roku 2022 oraz i dalsze niespełna 20 % w roku 2023 do daty bieżącej. Reakcją spółki na to oddziaływanie był proces przenoszenia bodźców kosztowych w cenę produktów powiązany z optymalizacją procesów wewnętrznych i realizacją programu oszczędnościowego w spółce. Szacujemy, że w wyniku w/w działań zneutralizowano negatywne oddziaływanie omawianego czynnika ryzyka - informuje zarząd spółki w raporcie.

Ryzyko związane ze wzrostem cen mięsa

Na koszty działalności Grupy Tarczyński istotny wpływ mają ceny rynkowe mięsa. Około 60% kosztów operacyjnych stanowią surowce, które podlegają bardzo szybkim zmianom cenowym. Nieodłącznym elementem procesu zarządzania ryzykiem cenowym jest bieżąca analiza trendów rynkowych oraz dywersyfikacja dostawców. spółka stara się niwelować negatywne skutki zmiany cen surowca, elastycznie kształtując swoją politykę cenową i asortymentową.

Wpływ zdarzenia pożarowego z dnia 20 października 2022 roku

W dniu 20 października 2022 roku na terenie. zakładu Spółki położonego w Ujeźdźcu Małym miał miejsce pożar, który objął swoim zasięgiem jedną z nowo wybudowanych hal produkcyjnych. Zniszczeniu uległa część nowych hal produkcyjno-magazynowych wraz z dwiema nowymi liniami produkcyjnymi, z których jedna z nich uległa całkowitemu zniszczeniu. Wiąże się to z koniecznością odbudowy zniszczonej pożarem hali produkcyjnej, która trwać będzie do końca 2023 roku, oraz odbudową zniszczonej linii produkcyjnej, która trwać będzie do drugiego kwartału 2024 roku.

Spółka szacuje, iż wartość jej majątku objętego ww. zdarzeniem wyniosła ok. 101 mln zł, a skala odpisów wartości majątku zniszczonego lub wymagającego naprawy ujęta w sprawozdaniach finansowych roku 2022 w zakresie pozostałych kosztów operacyjnych to 53,3 mln PLN.

Według szacunków spółki, wartość kosztów usuwania skutków pożaru i nakładów związanych z odtworzeniem zniszczonego majątku wyniesie ok. 59 mln zł, zaś szacunek strat związanych z utratą zysku w wyniku czasowego wyłączenia produkcji oraz wyższych niż standardowe kosztów produkcji w okresie do końca roku 2022 wynosi ok 3 mln zł.

Skutki pożaru, z uwagi na szkody wyrządzone głównie na nowo budowanych liniach produkcyjnych, nie wpływają istotnie na prowadzoną działalność przez Emitenta i jego bieżące wyniki finansowe. W celu minimalizacji negatywnego wpływu zdarzenia na wyniki sprzedażowe spółka podjęła decyzję o tymczasowym uruchomieniu części produkcji w innej hali zakładu, kontynuowanej do 28 grudnia 2022, w której to dacie odtworzono produkcję na drugiej linii częściowo dotkniętej pożarem, co w świetle relokacji produkcji i tempa odtworzenia zdolności produkcyjnych czasowo wyłączonych pozwoliło zaspokoić potrzeby klientów i plany sprzedażowe bez istotnego wpływu na osiągnięte przychody spółki.

