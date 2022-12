Zbigniew Stanisław Idziaszek, prezes zarządu spółek Grupy IKO był gościem webinaru "Branża paszowa i mięsna. Przedsiębiorstwa w obliczu dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego” zorganizowanego przez Portal Spożywczy i Bank Pekao SA.

Podczas wydarzenia prezes Grupy IKO przyznał, że w 2022 roku branża drobiarska została w mniejszym stopniu doświadczona przez grypę ptaków.

Zbigniew Idziaszek wskazał, że na rynkach pozaunijnych polski drób jest wysoko notowany, choć dużą rolę odgrywają poziomy cenowe akceptowane przez dany kraj, a także otwartość samych rynków na poziomie weterynaryjnym.

Prezes Grupy IKO zaznacza, że kwestie uprawnień weterynaryjnych są wykorzystywane przez kraje trzecie do ochrony własnego rynku.

- Przykładem jest RPA, gdzie wobec Polski i kilku innych krajów UE wszczęto postępowanie antydumpingowe. Skończyło się na tym, że na polski drób zostały nałożone cła. Natomiast mamy wciąż wiele rynków otwartych lub takich, które niedługo otworzą się na polski drób, jak Japonia, Wietnam, Korea, Filipiny. Co ważne, są to kraje, które respektują regionalizację - podsumował.

IKO firma rodzinna założona w 1999 roku, dziś w pełni zintegrowana w łańcuchu od pola do stołu,

- Dzięki temu możemy lepiej radzić sobie w trudnych okresach, kontrolować koszty na każdym etapie produkcji. Pandemia nauczyła nas, jak ważna jest dywersyfikacja rynku. Dostarczamy do dużych sieci handlowych, na rynek hurtowy i do sieci restauracyjnych. Eksportujemy 50 proc. produkcji na wszystkie rynki otwarte dla Polski, do UE, ale także na Bałkany, Ukrainę, bliski i daleki Wschód, a także do Afryki - dodał Zbigniew Idziaszek.