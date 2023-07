Musimy odbudować polską hodowlę - powiedział we wtorek minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Ocenił, że ustawa o biogazowniach rolniczych ma stworzyć warunki do rozwoju hodowli.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas konferencji pn. "Biogazownie rolnicze szansą dla transformacji energetycznej obszarów wiejskich"; fot. PAP/Andrzej Lange

Biogazownie rolnicze szansą dla transformacji energetycznej obszarów wiejskich

We wtorek podczas konferencji Biogazownie rolnicze szansą dla transformacji energetycznej obszarów wiejskich, minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus powiedział, że przyjęta 13 lipca 2023 r. ustawa o biogazowniach rolniczych to wielki sukces polskiego rolnictwa.

"Schemat, który nam przyświecał to, to żeby przy polskiej hodowli były opolskie biogazownie. To jest zysk z wielu stron" - stwierdził Telus. Wyjaśnił, że powstałe przy hodowli zwierząt odpady będzie można wykorzystywać na cele energetyczne. "Jest to też z zysk dla polskiej gospodarki, dlatego musimy stawiać na polską hodowlę. To jest bardzo ważna rzecz, która była przez wiele lat zaniedbywana" - wskazał Telus. Zwrócił uwagę, że z tego wynika też obecny problem z zagospodarowaniem zboża.

"Musimy z powrotem odbudować polską hodowlę, żeby odbudowywać polską hodowlę trzeba mieć do tego warunki, by rolnicy chcieli wrócić do polskiej hodowli, żeby widzieli w tym biznes. (...) Dlatego ta ustawa pomoże w tym (...), żebyśmy (...) wrócili do hodowli, z której słynęliśmy" - podkreślił Telus.

Biogazownie w Polsce

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski dodał, że w Polsce jest tylko 150 biogazowni, podczas gdy w Niemczech 9 tys.

"Ustawa o biogazowniach rolniczych pozwoli nam stworzyć możliwość inwestowania na obszarach wiejskich, w tworzenie takich projektów, które dadzą tańsze ciepło i energię mieszkańcom i oprą dużą część transformacji energetyczne o polskie rolnictwo" - stwierdził Kowalski.

"Jeżeli przez 7-10 lat wybudujemy 2 tys. biogazowni rolniczych, czyli 2 tys. MW, to jest 10 tys. stałych miejsc pracy (...). To jest poferment, który może zastępować nawozy mineralne" - zaznaczył. Poinformował, że dzisiaj w Polsce produkuje się 4 mln ton produktu pofermentacyjne, podczas gdy ustawa pozwoli na zwiększenie produkcji do 60 mln ton.

Kowalski zaznaczył też, że ustawa wprowadza też pakiet biopaliwowy. "Od 1 stycznia 2014 r. wprowadzamy benzynę E 10" zapowiedział. Jak stwierdził to zwiększy zapotrzebowania na kukurydzę do produkcji bioetanolu wytwarzanego w 14 zakładach w kraju o 400-500 tys. ton rocznie.

Ustawa zakłada ułatwienia w procesie inwestycyjnym odnośnie biogazowni rolniczych. Chodzi m.in. o postępowanie o wydanie decyzji warunków zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ułatwienia mają dotyczyć również warunków przyłączenia takich instalacji do sieci. Biogazownie do produkcji energii wykorzystywać będą surowce rolnicze i odpady takie jak: odchody zwierzęce oraz produkty przetworzenia biomasy roślinnej (np. wywar gorzelniany, wytłoki oraz inne pozostałości pochodzące z przetworzenia surowców rolnych).

Przepisy ustawy przewidują ułatwienia w wykorzystywaniu produktu pofermentacyjnego. Surowiec ten będzie mógł być wprowadzany do obrotu bez konieczności uzyskania właściwego pozwolenia. Będzie on stosowany jako nawóz.

Teraz ustawa przekazana zostanie do podpisu prezydenta. Większość jej zapisów ma wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.