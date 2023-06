25 maja w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone wykorzystaniu Hongkongu jako bramy na rynki azjatyckie dla mięsa drobiowego. Spotkanie stanowiło element kampanii „Drób z europejskim paszportem” zainicjowanej przez Krajową Radę Drobiarstwa.

Seminarium zorganizowano dla producentów i eksporterów mięsa drobiowego z UE, w tym z Polski, na rynki Chin i Hongkongu. Wystąpili na nim eksperci w zakresie weterynarii i handlu m.in. zastępca Głównego Lekarza Weterynarii dr Paweł Meyer oraz Anna Dowgiałło z warszawskiego Biura Hongkong Trade Development Council.

Głównym celem spotkania było przedstawienie sytuacji rynkowej, prawnej, fitosanitarnej i weterynaryjnej w Hongkongu związanej z importem unijnego drobiu, a także możliwości jego wzrostu po wejściu Hongkongu w skład tzw. Greater Bay Area. Pod tą nazwą kryje się nowy zintegrowany obszar gospodarczy obejmujący dziewięć wielkich miast tzw. megapolis oraz dwa regiony w południowych Chinach. Aktualnie strefa jest jeszcze w fazie tworzenia, które ma zakończyć się do 2030 roku.

O założeniach projektu „Drób z europejskim paszportem”, a także atutach unijnego, w tym polskiego drobiu mówił Prezes Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej Dariusz Goszczyński.

Potencjał importowy i konsumpcyjny Hongkongu, a także korzystną ocenę tamtejszego rynku i klientów dla unijnych produktów drobiarskich przedstawiła dr Gloria Lai Fan Tam – ekspertka i doradczyni ds. importu żywności w Chinach i Hongkongu, była Pełnomocnik Rządu Hongkongu ds. Bezpieczeństwa Żywności, konsultantka Generalnej Izby Handlowej Chin Kontynentalnych oraz China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association.

- Polska eksportuje drób do Hongkongu dopiero od kilku lat, ale uzyskał on już bardzo pozytywną opinię. Radzicie sobie bardzo dobrze, a wśród importerów zajmujecie stabilną 5 pozycję, tuż za Francją, która jest u nas od dawna. Szczególną popularnością cieszy się polska gęsina, którą w prowincji Guangdong, gdzie tradycyjnie je się dużo gęsiny, uznaje się wręcz za najlepszą. Nasi konsumenci mają do polskiej żywności duże zaufanie. Po pierwsze wiedzą, że pochodzi z UE, gdzie obowiązują określone standardy produkcji, a po drugie smak i ogólna jakość waszej gęsiny oraz innego drobiu są dla nas bardziej akceptowalne niż tego z USA czy Brazylii - mówiła.