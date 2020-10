Terlecki: nie ma jeszcze decyzji w sprawie senatorów PiS, którzy głosowali przeciw noweli dotyczącej zwierząt

Według Terleckiego, "będzie to zapewne skutkowało wyrzuceniem go (Jackowskiego - PAP) z klubu".

Senat poparł w środę nowelę ustawy o ochronie zwierząt wraz z poprawkami. Wprowadza ona zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. Siedmioro senatorów PiS nie zastosowało się do dyscypliny partyjnej i zagłosowało przeciwko; byli to: Jerzy Chróścikowski, Andrzej Pająk, Jan Maria Jackowski, Margareta Budner, Zdzisław Pupa, Jacek Łyczak i Mieczysław Golba. We wrześniu w prawach członka partii zawieszonych zostało 15 posłów PiS, w tym były już minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, po tym gdy zagłosowali w Sejmie przeciwko uchwaleniu nowelizacji.

Terlecki - szef klubu parlamentarnego PiS i wicemarszałek Sejmu - powiedział w środę w radiu Wnet, że nie zapadła jeszcze decyzja partii w sprawie senatorów, którzy zagłosowali przeciwko noweli, ale "z pewnością będą traktowani podobnie jak posłowie".

We wrześniu podczas głosowania w Sejmie przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt opowiedziało się m.in. kilkunastu posłów PiS, którzy w konsekwencji zostali zawieszeni w prawach członka partii. Wśród nich jest m.in. b. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Terlecki stwierdził zarazem, że w kwestii posłów i senatorów PiS, którzy złamali dyscyplinę przy głosowaniu nad nowelizacją, "są różnice".

"Mamy do czynienia z takimi (...), którzy bardzo już, powiedziałbym, daleko zaszli w oddalaniu się od linii obowiązującej nas wszystkich" - stwierdził. Dopytywany, o kogo chodzi, odparł: "Myślę na przykład o senatorze (Janie Marii) Jackowskim, który nie tylko głosuje, ale też wypowiada się całkowicie niezgodnie z naszymi przekazami medialnymi. Będzie to zapewne skutkowało wyrzuceniem go z klubu" - powiedział Terlecki.

Dodał, że posłowie i senatorowie, którzy "nie zachowali dyscypliny, muszą w jakiś sposób ponieść konsekwencje tego faktu". "Jeśli chodzi o posłów, to z większością tych zawieszonych posłów naszej partii, czyli PiS, rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy i ja, i szef struktur partyjnych Krzysztof Sobolewski. Większość deklaruje jednak lojalność i poprawę, jeśli tak można powiedzieć" - powiedział Terlecki.