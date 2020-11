Terlecki: zmodyfikowany projekt dot. ochrony zwierząt zachowa ideę poprzedniego

Tzw. piątkę dla zwierząt, czyli pięć propozycji dotyczących ochrony zwierząt, zaprezentował na początku września prezes PiS. Nowela - zakładająca m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych - została uchwalona przez Sejm oraz przeszła etap prac w Senacie.

14 października Senat zaproponował 36 poprawek do noweli. Wśród nich było wyłączenie z ograniczeń uboju rytualnego drobiu - co było propozycją rządową, a także wydłużenie o 2,5 roku wejścia w życie przepisów o zakazie hodowli zwierząt na futra i o 5 lat wejścia przepisów o uboju rytualnym. Przeciwko nowelizacji, uchwalonej z inicjatywy PiS, wielokrotnie protestowały środowiska rolnicze, m.in. przedstawiciele AgroUnii. Domagano się odrzucenia noweli. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że rozważane jest złożenie nowego projektu noweli ustawy o ochronie zwierząt.

Terlecki o projekt pytany był w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia. "Projekt jest teraz modyfikowany i zaraz jak wyjdzie z ministerstwa rolnictwa, to oczywiście państwo go poznacie" - zapowiedział.

"Myślę, że będzie zachowywał ideę (poprzedniego projektu), to znaczy lepsze, zdrowsze, łagodniejsze podejście do zwierząt. To była idea tego projektu. Natomiast są w nim pewne (...) wątpliwości, to dotyczy m.in. uboju rytualnego" - zaznaczył polityk PiS. Jak zauważył, ubój rytualny jest często traktowany przez rolników "nie jako sposób produkowania mięsa zgodny z pewnymi przepisami, tylko jako sposób po prostu tańszy zabijania zwierząt".

Terlecki przyznał, że kwestia uboju rytualnego to "zasadniczy przedmiot sporu". "Ale w tym projekcie to jest jeden z elementów. Zobaczymy, z którego z tych elementów można zrezygnować, ewentualnie, który złagodzić, ewentualnie przedłużając okres karencji" - tłumaczył wicemarszałek Sejmu.

Terlecki pytany był też o posła Lecha Kołakowskiego, który poinformował we wtorek, że odszedł z klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz ma w planach opuszczenie partii. Kołakowski oświadczył, że jego odejście jest związane z tzw. piątką dla zwierząt.

Wicemarszałek Sejmu pytany, czy Kołakowski definitywnie odszedł z klubu oraz czy formalnie odszedł już z partii, odparł: "Wczoraj jak sprawdzaliśmy, to wysłał rzeczywiście pismo także i do centrali partii. Natomiast pan poseł parę dni temu zaledwie prowadził rozmowy, także z naszym liderem (Jarosławem Kaczyńskim) się spotkał i zapewniał, że w klubie pozostanie i w partii. Zmienił zdanie w międzyczasie".