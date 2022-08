To mięso to polski hit eksportowy. Dlaczego w kraju jemy go tak mało?

Autor: op. AT

Data: 30-08-2022, 16:00

Polska wyprzedziła Węgry jako czołowy eksporter gęsiny, a jednak Polacy rzadko po to mięso sięgają. Jednym z powodów jest mit, że to mięso zbyt tłuste i kaloryczne. Tymczasem szefowie kuchni korzystają z gęsi chętnie, niektórzy przez cały rok.

Polska wyprzedziła Węgry jako czołowy eksporter gęsiny, a jednak Polacy rzadko po to mięso sięgają. fot. mat. pras.

Gęsina tłusta? Szefowie kuchni mają inne zdanie

Jeszcze 20 lat temu to węgierskimi gęśmi zajadali się Europejczycy i Azjaci. Dziś Polska zdominowała europejski rynek, a mięso polskiej gęsi „owsianej” jest popularne nawet w Hongkongu. Najwięcej zjadają go Niemcy, u których pojawia się na stołach bardzo często. Dlaczego więc w Polsce gęsina jest tylko daniem regionalnym?

Gęś wraca na polskie stoły

Powodów jest kilka. Po pierwsze: dostępność. Gęś dojrzewa długo i nie da się tego zmienić nawet intensywnym chowem przemysłowym. To z jednej strony zła wiadomość, ponieważ największa podaż gęsiny przypada na późną jesień, a przez część roku do dyspozycji zostaje mięso mrożone. Z drugiej strony to świetna informacja dla konsumentów. Skoro gęsi nie da się szybko utuczyć, to jakość jej mięsa jest wyższa niż kurzego.

Po drugie: cena. Jako produkt przeznaczony głównie na eksport, gęsina w Polsce jest mięsem drogim. Jednak już widać zmiany, ponieważ Polacy coraz chętniej sięgają po ten rodzaj drobiu, a producentom coraz bardziej opłaca się wchodzić do krajowych sklepów. W efekcie cena gęsiny jest już zbliżona do indyka, którego Polacy kupują często.

Ile gęsiny zjadają rocznie Polacy?

W liczbach sytuacja wciąż nie wygląda najlepiej dla hodowców gęsi. Wg GUS i Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi przeciętny Kowalski zjada rocznie 500 g gęsiny. Jednak warto zaznaczyć, że jeszcze pięć lat temu było to 250 g, a dekadę temu nie jedliśmy gęsi prawie wcale (17 g). Ogromną zasługę w zmianie trendu trzeba przypisać promocji powrotu do XVII-wiecznej tradycji spożywania gęsiny 11 listopada.

Polacy na tyle przekonują się do gęsi, że niektóre restauracje mają ją w menu przez cały rok. W mazurskim Pałacu Mortęgi gęsina pojawia się regularnie, w całorocznych i sezonowych wersjach. – Podajemy czerninę na gęsiej krwi (dodam, że na rosole z gęsi), pierożki z gęsią oraz – co chyba najciekawsze – nagrodzony sernik na tłuszczu gęsim – szczyci się Daniel Twardo, szef kuchni w Mortęgach i mistrz V Festiwalu Gęsiny.

Zalety gęsiny w diecie

Daniel Twardo to nie jedyny kucharz, który poleca gęsinę. Jako najlepsze mięso, ex aequo z jagnięciną, wymienia ją również znany dziennikarz kulinarny Grzegorz Łapanowski. Słusznie, ponieważ gęś to bogactwo pełnowartościowego białka, kwasów tłuszczowych nienasyconych (w tym omega-3 i omega-6), a także witaminy (z grupy B oraz A i E) czy cenne pierwiastki (potas, fosfor, magnez, żelazo, cynk).

Niestety, wielu Polaków wciąż obawia się gęsiny z powodu wysokiej zawartości tłuszczu. Niesłusznie. – Wbrew obiegowym opiniom, mięso gęsi ma stosunkowo niską zawartość tłuszczu i cholesterolu. Co ważne, zawiera ono kwasy CLA (sprzężone kwasy linolowe), które mają zdolność do redukowania tkanki tłuszczowej, zwiększania masy mięśniowej i poprawy przemiany materii. Dla osób odchudzających się i dbających o linię mięso to powinno być stałym elementem diety – zachwala Daniel Twardo z Pałacu Mortęgi. W jego kuchni gęś cieszy podniebienia gości nie mniej od wysokogatunkowej wołowiny, ryb czy ślimaków.

Jak przygotować gęsinę w domu?

Stanowczo nie trzeba być szefem kuchni, by sięgnąć po gęsinę. Zasady marynowania i pieczenia są podobne jak w przypadku innego drobiu, przy czym tłuszcz gęsi szybciej się wytapia (doskonale nadaje się na domowy smalec!). By więc nie wysuszyć mięsa, warto zadbać o wilgotność. – Przed wysuszeniem ochroni dodanie do naczynia szklanki wody, wina, cydru lub soku jabłkowego. Teoria mówi o pieczeniu tyle godzin, ile waży ptak, ale szkół i niuansów jest wiele. Warto więc iść za konkretnym przepisem – wylicza Mateusz Kromka, szef kuchni z Krakowa.

Pytani kucharze zapewniają, że gęś sprawdza się w rozmaitych potrawach, a wykorzystać można niemal całego ptaka, od udek przez podroby po szyję. W nowym menu wspomnianego już Pałacu Mortęgi czernina jest dopełnieniem pieczonej gęsi, a rosół podawany jest z delikatnym mięsem szarpanym. Gęsi smalec to zaś nie tylko świetna baza dla restauracyjnego sernika. Jest ceniony w kuchni, ale i medycynie naturalnej, jako składnik maści czy leków. Wielość jego zastosowań potwierdza, jak duże możliwości oferuje gęsina. Szlachetne mięso można nie tylko piec, ale i dodać do zupy, pierogów, pasztetu, pasty czy nawet dojrzewających kiełbas. Gęś można podawać na słodko – z jabłkami, cytrusami, granatem, owocami leśnymi – jak i bardziej wytrawnie. Może więc już czas zaprosić ją na swój stół?