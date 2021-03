Toennies na sprzedaż?

Jak podaje agencja informacyjna Bloomberg, ​​Clemens Toennies, właściciel zakładów mięsnych Toennies Fleisch bada możliwości sprzedaży swojego biznesu.

Wśród potencjalnych nabywców wymienia się największych graczy na światowym rynku mięsa: amerykański Tyson Foods, brazylijski JBS oraz chińską WH Group (właściciela Smithfield Foods i Grupy Animex). Szacunkowa wartość transakcji to ok. 4 mld euro.

Problemy Toenniesa

Reputację koncernu Toennies naruszył skandal z 2020 r. związany z falą zakażeń Covid-19 w jednym z zakładów grupy. Koronawirusa wykryto u ponad 1,5 tys. spośród ponad 7 tys. objętych kwarantanną pracowników należącej do koncernu Toennies największej niemieckiej rzeźni w miejscowości Rheda-Wiedenbrueck. Zamknięcie olbrzymiego zakładu zachwiało sytuacją na europejskim rynku trzody chlewnej.

Wydarzenia wokół firmy wywołały szeroką dyskusję na temat zatrudniania przez niemiecką branżę mięsną nisko opłacanych pracowników kontraktowych z Europy Wschodniej. Od tego czasu Toennies Fleisch podjęło szereg inicjatyw, aby spróbować odzyskać zaufanie opinii publicznej.

Wróg publiczny

Clemens Toennies stał się "wrogiem publicznym" w Niemczech. Po protestach kibiców przedsiębiorca musiał nawet odejść z rady nadzorczej piłkarskiego klubu Schalke 04 Gelsenkirchen, w której zasiadał od 1994 roku.

Toennies Holding ApS & Co to firma rodzinna z 50-letnią tradycją. Clemens Toennies jest właścicielem około 45 proc. firmy, a jego bratanek Robert posiada 50 proc. Toennies Holding posiada 28 fabryk i eksportuje swoje produkty do 82 krajów na całym świecie. W 2019 roku firma odnotowała obrót w wysokości 7,3 miliarda euro.