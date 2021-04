Tomasz Brus wchodzi do zarządu SuperDrob SA

Tomasz Brus przejmie nadzór nad pionem sprzedaży, R&D oraz Biurem Obsługi Klienta.

Brus rozpoczął swoją współpracę z firmą SuperDrob w 2018 roku, mając już ponad 20-letnie doświadczenie w branży spożywczej. Wcześniej pracował między innymi w Campofrio, oraz jako członek zarządu w firmie Animex i Primefood.

Na początku 2021 r. z Tomasz Brusem, jeszcze w roli dyrektora ds. handlu w SuperDrob SA, rozmawialiśmy o aktualnej sytuacji eksportowej dla polskiego drobiu:

SuperDrob S.A. jest jednym z czołowych producentów drobiu w Polsce, z rocznymi przychodami 1,5 mld zł. Ponad połowę produkcji firma kieruje na rynki zagraniczne – głównie do krajów UE, ale także do Chin i Japonii, co czyni ją liderem eksportu w polskiej branży drobiarskiej. SuperDrob S.A. jest obecny na rynku od 27 lat i zatrudnia blisko 2500 osób. Główne zakłady firmy znajdują się w Karczewie pod Warszawą, w Łodzi, Goleniowie oraz w Lublinie.

Od 2017 r. SuperDrob S.A. współpracuje z Charoen Pokphand Foods (CPF) – światowym liderem w branży rolno-spożywczej. Partnerstwo z CPF pozwala na aktywne uczestnictwo w konsolidacji polskiego rynku mięsnego i paszowego.