Tomasz Tarczyński wchodzi do zarządu Tarczyński SA

Tomasz Tarczyński jest związany z firmą Tarczyński S.A. od 2011 r. Swoją karierę w spółce rozpoczął na stanowisku Export Managera, pełniąc tę funkcję przez ponad 2 lata. Następnie jako Group Brand Manager, był odpowiedzialny za rozwój i kreowanie wizerunku marki w latach 2013-2017. W 2017 roku awansował na stanowisko Dyrektora Marketingu, gdzie jego głównym zadaniem była budowa i kierowanie zespołem marketingowym, opracowanie nowej platformy komunikacji dla marki Tarczyński oraz wdrażanie zintegrowanych kampanii reklamowych.

Tomasz Tarczyński swoją wiedzę marketingową zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, po czym ukończył program CIM Diploma In Proffesional Marketing w The Chartered Institute of Marketing.