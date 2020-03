Towarzystwo Promocji Ryb: potrzebna pomoc dla gospodarstw karpiowych

"Wobec rozwijającej się w naszym kraju pandemii koronawirusa, szczególnie w kontekście bardzo złej sytuacji ekonomicznej hodowców karpi po sezonach 2018 i 2019 roku, zwracamy się do pani minister o szybkie włączenie do pakietu ochronnego, tzw. tarczy antykryzysowej, gospodarstw karpiowych" - napisał prezes Towarzystwa Promocji Ryb Zbigniew Szczepański w liście skierowanym do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.

Jak informuje prezes, "sprzedaż ryb bezpośrednia w gospodarstwach, a także zewnętrzna do sklepów, została zatrzymana. Obrót materiałem obsadowym (wiosenne zarybienia) jest znacznie utrudniony. Działalność około rybacka ( smażalnie ryb, hotele przy stawach, agroturystyka stawowa, łowiska wędkarskie) jest całkowicie wstrzymana".

Dla ratowania gospodarki rybackiej, sektor postuluje o następujące działania: wypłacenie pracodawcom sektora rekompensaty w wysokości 100 proc. średniego wynagrodzenia na płace dla pracowników, którzy objęci są przymusową kwarantanną, rekompensaty w wysokości 50 proc. średniego wynagrodzenia na płace dla pracowników, którzy dobrowolnie poddadzą się kwarantannie domowej w obawie przed pandemią.

Rybacy chcą też umorzenia przez KOWR czynszów dzierżawnych dla gospodarstw rybackich za pierwsze półrocze 2020 r.; raty za 2020 r. z tytułu wykupu gospodarstwa rybackiego. Natomiast Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powinno umorzyć opłaty za wodę dla gospodarstw rybackich za 2020 r., a ZUS i KRUS składki na pierwsze półroczne br. Gospodarstwa rybackie powinny dostać natychmiastowe wypłaty za ubiegłoroczną suszę.