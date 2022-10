Czy koniec pandemii i mocny wzrost kosztów na skutek inflacji oraz wojny w Ukrainie to czynniki, które wywołają falę przejęć w branży mięsnej? Będziemy rozmawiać o tym na FRSiH 2022 podczas sesji "Transformacja branży mięsnej".

Transformacja branży mięsnej na FRSiH 2022. Kto weźmie udział w debacie? fot. PTWP

Transformacja branży mięsnej na FRSiH 2022

Czy koniec pandemii i mocny wzrost kosztów na skutek inflacji oraz wojny w Ukrainie to czynniki, które już w 2023 roku zaowocują większą liczbą fuzji i przejęć w branży mięsnej?

Jak producenci mięsa i wędlin radzą sobie z olbrzymim wzrostem kosztów i próbami przenoszenia ich na klienta?

Poruszymy także temat rynku pracownika w branży mięsnej. Rosyjska agresja w Ukrainie spowodowała nie tylko napływ milionów uchodźców do Polski, ale też powroty na Ukrainę mężczyzn, którzy zaciągali się do wojska.

Było to spore wyzwanie dla polskich zakładów mięsnych, które często posiłkują się pracownikami z Ukrainy. Jak przedsiębiorstwa radziły sobie z tym wyzwaniem?

Transformacja branży mięsnej na FRSiH 2022

Będziemy rozmawiać o tym na FRSiH 2022.

Sesja pt. "Transformacja branży mięsnej" rozpocznie się o godz. 13:30 7 listopada 2022 roku.

Tematyka:

Producenci po pandemii a przed Zielonym Ładem – pora na przejęcia?

Branża wobec wzrostu kosztów i inflacji

Pracownicy z Ukrainy odpowiedzią na braki kadrowe sektora?

Technologie dla branży mięsnej

Program debaty:

Rozmowa 1:1

° Kinga Marczak, dyrektor operacyjny, Personnel Service

W debacie wezmą udział:

° Krzysztof Borkowski, prezes zarządu, Zakład Mięsny Mościbrody Sp. z o.o.

° Jolanta Ciechomska, kierownik ds. systemu QAFP, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

° Piotr Her, prezes zarządu, SuperDrob SA

° Grzegorz Kłos, prezes zarządu, Ed Red SA

° Kinga Marczak, dyrektor operacyjny, Personnel Service

° Marietta Stefaniak, członek zarządu ds. strategii i rozwoju, Zakłady Mięsne Silesia SA

Moderacja: Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, portalspozywczy.pl

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zapraszamy do rejestracji

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

Spotkania każdego roku przynoszą uczestnikom i słuchaczom konstruktywne wnioski, diagnozy dotyczące kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej oraz handlowej i HoReCa.

ZOBACZ AGENDĘ FRSIH 2022

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

Dlaczego warto zarejestrować się na Forum Rynku Spożywczego i Handlu?

● Networking. W jednym miejscu spotkają się: najważniejsi w kraju przedstawiciele i liderzy branży, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych. Od Ciebie zależy, jak wykorzystasz nowe kontakty.

● Najgorętsze tematy w branży: nowy handlowy ład | żywność i opakowania bez śladu | fabryka 4.0 | zarządzanie FMCG | ESG w branży spożywczej i handlu | foodtech, retailtech i e-commerce | trendy dla sektora HoReCa.

● Forum to 2 intensywne dni wypełnione dyskusjami o aktualnych wyzwaniach branży, najnowszych trendach w sprzedaży, szansa dzielenia się wiedzą oraz rozwiązaniami wdrożonymi w polskich realiach.

● Wiedza i inspiracje. Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

Dlaczego warto dołączyć do Forum Rynku Spożywczego i Handlu?

● W jednym miejscu spotkają się: najważniejsi w kraju przedstawiciele i liderzy branży, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych.

● Udział w wieczornej gali wręczenia Nagród Food&Retail Award oraz certyfikatów Dobry Produkt przyznanych w drodze plebiscytu.

● Forum to 2 intensywne dni wypełnione dyskusjami o aktualnych wyzwaniach branży, najnowszych trendach w sprzedaży, szansa dzielenia się wiedzą oraz rozwiązaniami wdrożonymi w polskich realiach.

● Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PostalSpozywczy.pl DlaHandlu.pl HoReCaTrends.pl

Zapraszamy do wymiany inspirujących doświadczeń w trakcie dyskusji i spotkań na Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

REJESTRACJA NA FORUM RYNKU SPOŻYWCZEGO I HANDLU

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl