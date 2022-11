W branży mięsnej mieliśmy w 2022 roku do czynienia z elementami dramatu wojennego, kryminału, a nawet sceny rodem z horroru. Na szczęście są też dobre wiadomości - to główne wnioski z debaty "Transformacja branży mięsnej" na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Uczestnicy debaty "Transformacja branży mięsnej" na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. fot. PTWP

Transformacja branży mięsnej na FRSiH 2022

Jolanta Ciechomska, kierownik ds. systemu QAFP, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego oceniła, że w branży mięsnej mieliśmy w 2022 roku do czynienia z elementami dramatu wojennego, kryminału, a nawet sceny rodem z horroru.

- Dramat wojenny to oczywiście wybuch wojny na Ukrainie, który postawił nas w obliczu nowego świata biznesowego i geopolitycznego, co skutkuje do dzisiaj kryzysem energetycznym. Inflacja wynosząca 17,9 proc., ceny żywności, które wzrosły o 22 proc. rok do roku, a nośników energii nawet o 42 proc. - dodała.

Ciechomska wskazała, że, niestety, branża mięsna i rolno-spożywcza nie zostały w całości objęte ustawą o zamrożeniu cen energii.

- Duże podmioty, a w branży mamy ich ok. 80 będą musiały te koszty przerzucić na produkty, za które ostatecznie zapłaci konsument. Wzrost cen energii i produktów może rzutować na to, że staniemy się mniej konkurencyjni cenowo w eksporcie. Na szczęcie jeśli chodzi o sytuację na rynkach eksportowych możemy być dumni z wyników, gdyż za pierwsze 8 miesięcy jego wartość to ok. 6 mld zł - dodała.

Zakłady mięsne ograniczą wielkość produkcji?

Kierownik ds. systemu QAFP w UPEMI przyznała, że w skrajnie czarnym scenariuszu zakłady mięsne mogą ograniczać wielkość produkcji.

- Niestety, branża rolno-spożywcza jako sektor zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe kraju nie została ujęta w Ustawie o ograniczeniu dostaw prądu i gazu. Jako UPEMI wnioskowaliśmy o to żeby firmy z branży mięsnej i rolno-spożywczej zostały wpisane na listę podmiotów chronionych. Takich zapisów nie ma w tym momencie, mamy jedynie zapewnienia ministra Kowalczyka - dodała.

Jolanta Ciechomska wskazała, że w 2022 roku nie brakowało wątków negatywnych dla branży jak tzw. afera paszowa, ale też pozytywnych, jak otwieranie kolejnych rynków eksportowych dla polskiego mięsa.

- W przypadku USA polskie zakłady eksportujące mięso drobiowe złożyły odpowiednie aplikacje i po zatwierdzeniu będą miały możliwość eksportu mięsa drobiowego na ten rynek. W przypadku Wietnamu odbył się audyt służb weterynaryjnych umożliwiający eksport - stanie się to mam nadzieję już w tym roku. Także Korea Południowa zniosła embargo na mięso drobiowe i wieprzowe i na początku września odblokowała rynki UE w zakresie możliwości eksportu. Będziemy planować w tym roku możliwość wyjazdu studyjnego do Korei. Od 2018 roku promujemy polską wołowinę w Japonii. Tamtejsi importerzy są zainteresowani tym produktem, gdyż jesteśmy konkurencyjni cenowo i już 29 polskich zakładów na uprawnienia eksportowe na ten rynek, co przekłąda się na wyniki. Eksport wzrósł z 800 ton w 2014 roku do 10 tys. ton obecnie - dodała.

SuperDrob o wyzwaniach 2022 roku

Piotr Her, prezes zarządu firmy SuperDrob przyznał, że 2022 jest rokiem pełnym wyzwań.

- Sytuacja była wyjątkowo dynamiczna. Z taką zmiennością na rynkach zbóż, energii czy innych surowców nie mieliśmy do czynienia od początku lat 90. Żaden z kryzysów, które wystąpiły, nigdy nie wpłynął w takim stopniu na zmienność surowców energetycznych czy zbóż, które są elementem pasz. To zmusiło nas do tego, żeby działać zwinnie, szybko i skutecznie – mówił.

Prezes SuperDrobu zaznaczył, że branża drobiarska działa na bardzo niskich marżach. Drób jest jednym z tańszych źródeł białka.

– Musimy zmianę kosztów przenieść na klienta albo zamknąć działalność. Zaczęliśmy komunikować, że albo zwiększymy ceny produktów, albo będziemy musieli zaprzestać produkcji – tłumaczył.

SuperDrob & CPF Poland: Jesteśmy multifoodem

SuperDrob wspólnie z CPF Poland chce dostarczyć szeroką paletę produktów i być multifoodem.

– Staramy się dywersyfikować, nie patrzeć tylko na jeden segment, ale dostarczać szeroką paletę produktów. Z tą paletą produktów jesteśmy multifoodem, co pozwala nam być partnerem do dyskusji z sieciami handlowymi. Nie przychodzimy z jednym produktem – podkreślał.

Piotr Her przypomniał, że w zeszłym roku CPF Poland (będący częścią Grupy CPF Charoen Pokphand Foods Plc z siedzibą w Bangkoku w Tajlandii) zainwestował w spółkę Well Well Invest. Multifoodwa grupa jest również silnie obecna w segmencie ryb i owoców morza.

– Nasz partner tajski jest największym producentem krewetek. Jesteśmy największym importerem krewetek w Polsce. To segment premium, zupełnie inny od drobiu i cechujący się innymi preferencjami konsumenckimi. Kolejny segment, na który patrzymy, to pet food. Uruchomiliśmy nowoczesny zakład produkujący mokrą karmę dla psów i kotów – wymieniał.

Ed Red o wyzwaniach 2022 roku

Grzegorz Kłos, prezes zarządu firmy Ed Red przyznał, że jego firma mierzy się z zupełnie innymi wyzwaniami niż duzi gracze na rynku mięsa.

- Jesteśmy start-upem. Prowadziłem przez wiele lat prowadziłem restaurację. W 2020 roku postanowiłem produkować produkt, którego nie znalazłem na rynku, a więc dania restauracyjne, mięsne w formie puszek. Produkt bardzo wysokiej jakości robiony bardziej jak dania restauracyjne niż to, do tego czego przywykła branża produkcji spożywczej - dodał.

Szef Ed Reda wskazuje, że dziś firma skupia się na tym żeby rosnąć.

- Finansujemy się zewnętrznie, zaczynamy kolejną emisję akcji. Aby rosnąć uciekamy trochę od rosnących kosztów, które też odczuwamy: zakup surowca, koszty pracy i energii, poprzez zwiększanie produkcji, ale możemy pozwolić sobie na to jako produkt premium, bazujący na wysokiej marży. Możemy rezygnować z niej koncentrując się na zajmowaniu pozycji na rynku i na wzrostach. To inna sytuacja niż w przypadku firm, które muszą zapewnić sobie ciągłość i zyski. Jako mała firma możemy inaczej ułożyć priorytety. Dzięki temu, że znaleźliśmy produkt, który charakteryzuje się cechami takimi, jak: długi termin ważności, odporność na uszkodzenia czy brak konieczności ciągów chłodniczych możemy łatwo się skalować i wchodzić na kolejne rynki. Mam nadzieję, że w 2023 roku jeszcze przyspieszymy - dodał.

ZM Silesia: Rok 2022 wielkim wyzwaniem

Marietta Stefaniak, członek zarządu ds. strategii i rozwoju, Zakłady Mięsne Silesia wskazała, że 2022 roku był wielkim wyzwaniem dla firmy.

- Skupialiśmy się na elastycznym podejściu i szukaniu rozwiązań w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu. W ciągu ostatnich dwóch lat nasze wyzwanie było podwójne: z jednej strony czynniki zewnętrzne, ale też przyjęliśmy sobie ambitny plan maksymalnego skomercjalizowania mocy produkcyjnych, które wzrosły podwójnie po akwizycjach z 2017 i 2019 roku. To duże wyzwanie i cały czas jesteśmy w jego trakcie - dodała.

Członek zarządu ZM Silesia wskazała, że firma w ramach Grupy Cedrob specjalizuje się w produkcji wędlin, przekąsek, dań gotowych i karm dla zwierząt z drobiu i wieprzowiny.

- Wspomniane akwizycje wiązały się z wejściem w nowe kategorie produktów stałomasowych, suchych, jak kiełbasy, kabanosy czy dania gotowe i produkty plastrowane. Mamy duże możliwości wytwórcze, dlatego w naszych działaniach, poza kwestiami związanymi z optymalizacją kosztów czy zwinnym zarządzaniem, mocno skupiliśmy się na badaniu potrzeb konsumenta - mówi.

Co wynika z dużych badań konsumenckich zamówionych przez Silesię w IPSOS?

- Zapytaliśmy Polaków, co dla nich jest najważniejsze w wędlinie. Wyniki utwierdziły nas w dwóch kwestiach: Polacy doskonale znają się na wędlinach. Są w stanie ocenić ich jakość, nie tylko rozumianą jako smak, ale organoleptykę, czyli to, co widzą w ladzie czy paczce. Polacy także mocno stawiają na patriotyzm konsumencki. Dlatego my jako podmiot zbudowany w 100 proc. z kapitału polskiego, działający w Polsce i bazujący głównie na polskim surowcu postanowiliśmy te wartości mocno zaakcentować w naszej komunikacji - podsumowała Stefaniak.

Personnel Service o wyzwaniach dla branży mięsnej

Kinga Marczak, dyrektor operacyjna Personnel Service, podsumowując wypowiedzi poprzedników, przyznała, że z perspektywy dostawcy pracowników w branży mięsnej widzi gigantyczne wyzwania dla producentów, związane przede wszystkim z próbami utrzymania ceny wobec rosnących cen surowców, ceny pracy i zasobów ludzkich.

- W 2023 roku dwa razy ustawowo wzrośnie płaca minimalna, dlatego już teraz wprowadzając nowe zasoby do zakładów podpowiadamy żeby wprowadzać je na minimalnej z 2023. Praca w branży mięsnej wiąże się z wieloma obciążeniami na poziomie sensualnym. Jest wymagająca i te stawki nie zawsze się udaje utrzymać na poziomie minimalnej krajowej. Wyzwaniem jest więc wprowadzenie i utrzymanie zasobów w branży w taki sposób żeby zasób nie rotował i pracował wydajnie - dodała.

Dyrektor operacyjna Personnel Service przyznaje, że negocjacje z zakładami mięsnymi są obecnie trudne.

- Współpraca z sieciami i praca na niskich marżach, a z drugiej strony gigantyczna presja płacowa związana z inflacją. Gigantyczna praca firm skierowana na utrzymanie ceny i pozycji rynkowej stawia nas w pozycji szpagatu. Taka ekwilibrystyka wymaga niezwykłej zwinności i umiejętności przyjęcia zarówno optyki firm jako odbiorcy usługi oraz z drugiej strony samej dynamiki rynku pracy. W końcu, nikomu z nas, dostawców siły roboczej nie zależy na tym żeby produkować rotację - podsumowała.

