Jak informowaliśmy, 13 lipca 2023 r. Ukraina wydała decyzję o zakazie importu z Polski jaj wylęgowych, żywego drobiu oraz produktów i surowców pochodzących z drobiu. Ma to związek z pojawieniem się w Polsce tzw. rzekomego pomoru drobiu. Komunikat podał GIW, a producenci alarmują, że są już pierwsze dramatyczne konsekwencje tej decyzji.

Jak poinformowała nas w weekend Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP), na skutek zamknięcia przez Ukrainę granicy dla polskiego drobiu i produktów drobiarskich w strasznych warunkach może zginąć około pół miliona kilkudniowych piskląt kurzych, które zostały zamówione przez ukraińskie fermy.

Jak poinformowała redakcję Portalu Spożywczego Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, niestety, w ostatnich dniach transporty piskląt kurzych brojlerów nie zostały wpuszczone na terytorium Ukrainy.

- Skutkiem tego była utylizacja kilkuset tysięcy piskląt. Ogromne straty finansowe ponoszą polscy przedsiębiorcy. Na początku tego tygodnia krajowe służby weterynaryjne podjęły bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami władz ukraińskich. Na chwilę obecną nie zakończyły się one pozytywną decyzją dla naszych eksporterów. Zakaz dla całego kraju nadal obowiązuje - mówi Gawrońska.

KIPDiP oczekuje przeprowadzenia audytu przez stronę ukraińską w nadchodzących dniach.

- Ufamy, że dodatkowe kontrole i zaawansowane negocjacje polskich władz skłonią Ukrainę do uznania zasad regionalizacji w wywozie żywego drobiu, jaj wylęgowych i innych produktów drobiarskich z Polski na ukraiński rynek, co byłoby zgodne z do tej pory obowiązującymi wymaganiami weterynaryjnymi w ramach współpracy handlowej pomiędzy Polską a Ukrainą - wskazuje Gawrońska.