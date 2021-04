Trzy wyjątkowe, tradycyjne produkty ze znakiem GTS

Przypomnijmy tylko, że „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność” przyznawana jest produktom, które charakteryzuje znakomita jakość i tradycyjny charakter. Spełnienie tych warunków nie jest proste, gdyż niełatwo dziś – zwłaszcza na skalę masową – wytwarzać dobra rodem z manufaktury czy małego zakładu rzemieślniczego. Dlatego też wyroby, które posiadają znak „GTS” tworzą wąskie i elitarne grono, a samo oznaczenie jest tak cenne i pożądane przez producentów żywności. Doceniają je również klienci.

Kiełbasa Krakowska Sucha Staropolska to znakomita propozycja dla miłośników tradycyjnych smaków, ceniących najwyższą jakość, doskonałość w każdym szczególe i smaki "jak dawniej". Wyjątkowy charakter kiełbasy krakowskiej suchej staropolskiej potwierdza unikalna receptura, przekazywana z pokolenia na pokolenie, najlepsze składniki i wieloletnie doświadczenie. Doskonałą jakość zawdzięcza wysokiej zawartości mięsa oznaczonego znakiem QAFP - System Gwarantowanej Jakości Żywności - wyróżnia żywność o najwyższej jakości. Perfekcyjnej kruchości, doskonałego smaku nadaje jej wędzenie i suszenie naturalnymi metodami. Wyjątkowy charakter podkreśla pieczenie według tradycyjnych receptur i starannie dobrana mieszanka naturalnych przypraw - gałki muszkatołowej, czosnku i pieprzu. Perfekcja i jakość w najlepszym wydaniu.

Receptura wytwarzania Kiełbasy Krakowskiej Suchej Staropolskiej ukształtowała się na przestrzeni lat. Sposób i recepturę jej wytwarzania potwierdzają źródła z 1959 r. Z kolei sama nazwa „Kiełbasa Krakowska Sucha Staropolska” stosowana jest w odniesieniu do produktu, który powstaje zgodnie ze sposobem produkcji wywodzącym się z tradycji kiełbas grubo krojonych, według tradycyjnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, receptur.

Kabanosy staropolskie, to jeden z najpopularniejszych rodzajów kiełbasy. Dzieje samej nazwy „kabanos” sięgają parę wieków wstecz. W XIX wieku, kabanem nazywano tuczonego na mięso młodego wieprzka, którego mięso cechowała wysoka jakość. Kabanosy, takie jakie znamy dziś, były powszechnie znane już na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Wyrabiano je w niewielkich wędliniarniach i masarniach, często odrobinę różniły się smakiem – zależnie od stosowanych przypraw. Jednolita receptura rozpowszechniła się dopiero po wojnie.

Kabanosy staropolskie, to doskonała przekąska z najwyższej jakości mięsa wieprzowego oznaczonego znakiem QAFP - System Gwarantowanej Jakości Żywności, wyróżniającym żywność o najwyższej jakości. Swoją doskonałość zawdzięczają tradycyjne recepturze, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Idealna kruchość to zasługa intensywnego podwędzania, a doskonały smak - wysokiej zawartości mięsa. Charakteru nadaje starannie dobrana mieszanka naturalnych przypraw.

Kiełbasa myśliwska staropolska, dzięki odpowiedniej obróbce termicznej, kiełbasa ta zawdzięcza swoją legendarną trwałość. I właśnie ta cecha sprawiła, że przez setki lat stanowiła obowiązkowy prowiant myśliwych. Zabierana do lasu w przerzucanej przez pierś niewielkiej torbie, pozwalała zaspokoić głód w trakcie wielogodzinnego podchodzenia zwierzyny. Nazwa „myśliwska” – nawiązująca do opisanych wyżej właściwości wędliny oficjalnie pojawiła się jednak dopiero po II wojnie światowej, wraz z rozwojem przemysłu mięsnego na szeroką skalę.

Kiełbasa myśliwska staropolska, swój niepowtarzalny smak i doskonałą jakość zawdzięcza najwyższej jakości mięsa oznaczonego znakiem QAFP - System Gwarantowanej Jakości Żywności, który wyróżnia żywność o najwyższej jakości. Idealna kruchość to zasługa intensywnego wędzenia i długotrwałego suszenia. Wyjątkowego charakteru nadają starannie dobrane, naturalne przyprawy. Propozycja dla wszystkich, którzy cenią tradycyjne i wyjątkowe smaki.

Opisane powyżej trzy produkty pokazują, że tradycja, unikalność, doskonałość to w odniesieniu do produktów z logo „GTS” nie hasła reklamowe. To przede wszystkim jasny dowód na to, że kupujący je klient otrzymuje w zamian produkty absolutnie unikalne i wyjątkowe, które charakteryzuje nieprzeciętnie wysoka jakość i smak, zgodne z najlepszą tradycją wędliniarską i sztuką masarską.

