Turcja rozpoczęła eksport drobiu do Chin

Jak wskazują przedstawiciele tureckiej branży drobiarskiej, nie są to pierwsze kroki Turcji w Chinach. Wcześniej odbywał się pośredni eksport towarów z tego sektora. Zawarcie dwustronnej umowy handlowej pomiędzy krajami (po negocjacjach trwających blisko 10 lat) pozwoli jednak na wzmocnienie pozycji Turcji poprzez wysyłki bezpośrednie.

Priorytetowym produktem eksportowanym mają być „kurze łapki”. Chiny są największym konsumentem tego asortymentu drobiu. Turcja eksportuje do Chin około 52 tys. ton „kurzych łapek” rocznie w sposób pośredni. Bezpośredni handel z Chinami pozwoli na obniżenie kosztów związanych z transportem. Szacuje się, że eksport drobiu do Chin przyniesie tureckiej gospodarce dodatkowe 20 mln dolarów wartości dodanej rocznie (z obecnego poziomu 45 – 50 mln USD zwiększą się wpływy do 70 mln USD). Oczywiście Turcy planują eksportować do Chin także inne produkty drobiarskie.

W ocenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, jest to ważne wydarzenie dla pozostałych uczestników handlu międzynarodowego, a zwłaszcza takich państw jak Polska, które w Chinach upatrywały dla siebie istotnych korzyści eksportowych.

- Turcja jest jednym z największych producentów na świecie, eksportujących mięso drobiowe do 73 krajów. W 2019 roku wartość tureckiego eksportu mięsa drobiowego i produktów drobiarskich osiągnęła 613 mln dolarów. Produkcja drobiu ogółem w Turcji mierzona ubojami przemysłowymi do lipca 2020 roku wyniosła 1316,60 tys. ton (+3,1 proc. r/r), z największym udziałem kurcząt rzeźnych. Turecka produkcja mięsa brojlerów kurzych do lipca roku 2020 szacowana jest na 1281,55 tys. ton (+2,9 proc. r/r) - ocenia Izba.

KIPDiP zwraca uwagę że z krajów UE tylko Polska wyprzedza Turcję w produkcji drobiu ogółem, jednak w produkcji mięsa kurczaków ustępujemy im nieznacznie.

- W Polsce produkcja mięsa drobiu ogółem do lipca 2020 roku wyniosła 1546,12 tys. ton (+2,7 r/r), z czego 1254,83 tys. ton stanowiły kurczęta rzeźne. Krajowa produkcja mięsa kurcząt rzeźnych w analizowanym okresie tego roku wzrosła o 2 proc. w porównaniu do roku 2019 - wskazuje Izba.