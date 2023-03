Są takie pozycje w menu, które wyjątkowo smakują raz w roku, m.in. w okresie wielkanocnym. Świąteczne biesiadowanie za pasem. O czym nie zapomnieć podczas kulinarnych przygotowań? LokalnyRolnik.pl podpowiada.

Wytrawnie i na słodko. Dla mięsożerców, wegetarian i wegan. Lekkostrawnie i z przymknięciem oka na kalorie. Polska kuchnia dzięki swojej różnorodności wpisuje się w gusta każdego zasiadającego do świątecznego stołu. I mimo zmieniających się zwyczajów celebrowania chwil z bliskimi, w większości domów wielkanocny repertuar kulinarny pozostaje bez zmian. Wirtualny targ LokalnyRolnik.pl przypomina, bez czego nie wyobrażamy sobie Świąt.

Jajka

Klasyczne z majonezem, faszerowane łososiem, pieczarkami albo suszonymi pomidorami – wariacji na temat jajka wielkanocnego nie brakuje. Najlepiej pochodzące od kur z wolnego wybiegu, karmionych pszenicą i warzywami z naturalnych upraw.

Babka wielkanocna

Propozycja dla łasuchów. Z lukrem i skórką pomarańczy lub w wersji fit – oprószona cukrem pudrem. Puszysta, wilgotna babka piaskowa kusi, by spróbować jej jeszcze przed oficjalną porą na deser.

Pieczenie

Dość czasochłonne w przygotowaniu i wymagające wprawy w… przyprawianiu, ale gdy już pojawią się na stole, cieszą się dużym zainteresowaniem. Tradycyjny schab pieczony, kaczka faszerowana, a może wegański pasztet z komosą ryżową i orzechami laskowymi?

Żurek

Zupa, dla której co roku szykujemy odświętną wazę. Bazę żurku tworzy zakwas: żytni, gryczany lub ryżowy. Jest łatwy w przygotowaniu – wystarczy go dodać wraz z białą kiełbasą do warzywnego wywaru. Obligatoryjnie z majerankiem.

Mazurek

Za co go lubimy? Komponuje się ze wszystkimi słodkimi kremami, zachowuje świeżość nawet przez tydzień, ale nie tylko. Świątecznie udekorowane ciasto stanowi atrakcyjny wizualnie element stołu wielkanocnego.

Kiełbasa

Obowiązkowa pozycja w święconce, ale także pośród innych dań na stole. Wieprzowa, drobiowa lub z dziczyzny, wędzona, surowa albo podsuszana, w przyprawach na bazie czosnku, papryki i jałowca. LokalnyRolnik.pl oferuje dostęp do przetworów mięsnych z masarni, które respektują zrównoważone i etyczne zasady hodowli zwierząt.

Ćwikła z chrzanem

Do żurku, jajek, wędliny – buraczki z chrzanem to uniwersalny dodatek do tradycyjnych potraw wielkanocnych. Warto zadbać o uwzględnienie ćwikły w menu również ze względów zdrowotnych. Jest niskokaloryczna i przyspiesza przemianę materii. Wszystkim lubiącym eksperymenty w kuchni polecamy dodanie do ćwikły żurawiny, która przełamuje pikantny smak.

