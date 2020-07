Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej: wnioski o rekompensaty od 24 lipca

Pomoc jest realizowana w ramach działania „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej” z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Rekompensata przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni, w przypadku gdy tymczasowe zaprzestanie połowów ma miejsce między 1 lutego a 31 sierpnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19.

Wysokość wsparcia za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej, trwającej nie mniej niż 14 dni, zależy od długości całkowitej statku armatora i wynosi:

poniżej 10 m – 950 zł;

od 10 m do 11,99 m – 1 050 zł;

od 12 m do 18 m – 1 450 zł;

od 18,01m do 24 m – 1 750 zł;

powyżej 24 m – 2 250 zł.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji operacji (tj. port macierzysty jednostki rybackiej).

Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.