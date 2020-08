Tyson Foods. Gigant mięsny z USA myśli o dalszej ekspansji w Europie

Tyson Foods zakończył w 2019 r. akwizycję europejskich oddziałów brazylijskiego potentata mięsnego BRF. Dzięki tej transakcji Amerykanie weszli do Europy pozyskując dwa zakłady przetwórcze w Holandii i Wielkiej Brytanii. Gigant z USA zapewnia, że to nie koniec i szykuje się do ekspansji na europejski rynek foodservice.