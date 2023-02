Aktywiści fundacji "Viva!" przyglądali się zachowaniom pracowników i współpracowników firmy Sokołów w czasie poprzedzającym ubój. Zauważyli i nagrali z ukrycia m.in. uderzanie i dźganie zwierząt - podaje serwis Onet.

Aktywiści nagrali, jak traktuje się zwierzęta w firmie Sokołów

Aktywiści fundacji "Viva!" przez trzy miesiące, między wrześniem a listopadem 2022 r., przyglądali się zachowaniom pracowników i współpracowników firmy Sokołów w czasie poprzedzającym ubój. Nagrań dokonano na terenie ubojni w Kole w województwie wielkopolskim - informuje onet.pl.

Aktywiści zauważyli i nagrali z ukrycia uderzanie i dźganie zwierząt, w tym po głowie i wrażliwych miejscach, opuszczanie metalowych zasuw na ich grzbiety, wprowadzenie do ubojni rannej, krwawiącej krowy z urwanym rogiem, bicie jej, ciągnięcie innych zwierząt za rogi, kopanie ich i wykręcanie ogonów.

Sokołów szkoli pracowników

Serwis onet.pl podaje jednocześnie, że firma Sokołów zapewnia, że wprowadziła w swoich rzeźniach wysokie standardy: szkoli pracowników i informuje o zakazie bicia zwierząt.

Dariusz Jakóbowski, dyrektor spółki Sokołów zajmujący się dobrostanem zwierząt widział nagrania aktywistów. — Musimy sprawdzić te nagrania, upewnić się, że działo się to u nas. Odniesiemy się do tego szczegółowo. Mogę zapewnić: jeżeli takie zachowania wystąpiły, będziemy rzetelnie to wyjaśniać. My czegoś takiego nie akceptujemy – przekonuje twardo.

W sprawie znęcania się nad zwierzętami na terenie firmy Sokołów Prokuratura Rejonowa w Kole podjęła czynności sprawdzające.

