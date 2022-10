Czy Unia Europejska chce się pozbyć produkcji i hodowli wieprzowiny na rzecz mięsa z importu? Czy chce postąpić podobnie, jak w przypadku produkcji stali, gdzie europejskie zakłady zostały w dużej mierze zamknięte, a w zamian prowadzony jest coraz większy import?

UE chce się pozbyć produkcji wieprzowiny na rzecz mięsa z importu? fot. PAP/DPA

UE chce się pozbyć produkcji wieprzowiny na rzecz mięsa z importu?

Bartosz Czarniak, hodowca świń i rzecznik prasowy organizacji POLSUS wskazuje, że ostatnio trafił na informacje o światowej produkcji wieprzowiny, która w skali globu wzrośnie rok do roku.

- Wyjątkiem będzie Europa, gdzie drastyczne wzrosty cen pasz i energii powodują ograniczanie produkcji, a dodatkowo coraz trudniejsze warunki środowiskowe, jakie należy spełnić przy chęci rozbudowy/budowy budynków inwentarskich, skutecznie zniechęcają rolników do inwestowania. Czy Unia Europejska chce się pozbyć produkcji i hodowli wieprzowiny na rzecz mięsa z importu? Czy chce postąpić podobnie, jak w przypadku produkcji stali, gdzie europejskie zakłady zostały w dużej mierze zamknięte, a w zamian prowadzony jest coraz większy import? Czy podobnie jak z energią, gdzie uzależniono nas od dostaw surowców kopalnianych na te z zewnątrz, bo są one "bardziej eko"? - pyta.

Czarniak przestrzega, że dążenie do zwiększenia importu kosztem własnych źródeł jest zawsze niebezpieczne, ponieważ może spowodować, że sprzedający może podnieść cenę za surowiec lub ograniczyć jego dostępność po to, aby wymusić na kontrahencie działań, które mu sprzyjają…

Jak zapewnić opłacalność produkcji trzody?

W dalszej części rzecznik POLSUS zadaje ważne pytanie: Jak mamy rozmawiać o odbudowie pogłowia świń, skoro nie możemy zapewnić opłacalności produkcji?

- Po pierwsze musimy porozmawiać o tym jak taką opłacalność zachować, aby na rynku nie brakowało wieprzowiny, zakłady mogły robić swoje, a rolnicy mogli ze swojej produkcji utrzymać rodzinę i mieć możliwość rozwoju. Nie wystarczą tutaj pomoce doraźne, jak kolejne dopłaty do produkcji, ponieważ rolnik nie po to produkuje, aby otrzymać jałmużnę…potrzeba rozwiązań systemowych, które będą wspierać zarówno hodowców, producentów, jak i przetwórców. Pomimo tego, że zakłady są na pierwszej linii złości rolników, kiedy cena spada, to musimy z nimi usiąść do stołu, razem z przedstawicielami ministerstwa i wypracować rozwiązania, które będą dobre i dla nich i dla Nas, bo wbrew pozorom, pomimo tego że siedzimy w różnych przedziałach jedziemy w tym samym pociągu i razem musimy znaleźć rozwiązanie tego, aby ten pociąg jechał coraz lepiej, a nie zwalniał, aż do zatrzymania - podsumowuje Bartosz Czarniak

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl