9 października 2023 roku ukazało się Rozporządzenie Komisji Europejskie (UE) 2023/2108, które wprowadza zmiany w stosowaniu dodatków do żywności, w szczególności azotynów (E 249–250) i azotanów (E 251–252). KE ustaliła nowe limity ich stosowania.

UE ustanowiła nowe obniżone limity stosowania azotynów i azotanów jako dodatków do żywności; fot. shutterstock.com / Africa Studio

Komisja Europejska ustaliła nowe obniżone limity azotynów i azotanów jako dodatków do żywności.

Komisarz odpowiedzialna za zdrowie i bezpieczeństwo żywności, wezwała przemysł spożywczy do szybkiego wdrożenia tych zasad.

Opublikowano listę kategorii oraz produktów, które obejmie nowe prawo, ustanawiając okresy stosowania ich stosowania na różnych maksymalnych dozwolonych poziomach.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2023 r.

Podmioty działające na rynku spożywczym będą teraz miały dwa lata na dostosowanie się do nowych limitów.

Nowe limity azotynów i azotanów w produktach spożywczych

Komisja Europejska ustaliła nowe obniżone limity azotynów i azotanów jako dodatków do żywności. Celem tych limitów jest zapewnienie, aby żywność w UE była jak najbardziej bezpieczna dla konsumentów oraz ochrona przed substancjami rakotwórczymi w ramach działań Europejskiego Planu Walki z Rakiem.

Bardziej rygorystyczne poziomy mają na celu ochronę przed bakteriami chorobotwórczymi, takimi jak Listeria, Salmonella i Clostridium botulinum, przy jednoczesnym zmniejszeniu narażenia na nitrozoaminy, z których niektóre są rakotwórcze.

Na podstawie wcześniejszej oceny naukowej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) limity zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie UE.

Azotyny i azotany w żywności. Nowe przepisy KE

Nowe, bardziej rygorystyczne limity uwzględniają różnorodność produktów i warunków ich wytwarzania w całej UE. Dają one jasny sygnał branży i mniejszym producentom, że nadszedł czas, aby stawić czoła wyzwaniom, jakie stwarza obecność azotynów i azotanów w żywności w całej UE i w całym łańcuchu żywnościowym. Podmioty działające na rynku spożywczym będą teraz miały dwa lata na dostosowanie się do nowych limitów.

Komisarz Stella Kyriakides, odpowiedzialna za zdrowie i bezpieczeństwo żywności, powiedziała:

"Ustalając nowe limity zawartości azotynów i azotanów w żywności, robimy kolejny krok w tym kierunku i realizujemy kolejne ważne działanie w ramach europejskiego planu walki z rakiem. Wzywam teraz przemysł spożywczy do szybkiego wdrożenia tych zasad opartych na podstawach naukowych i, w miarę możliwości, do ich dalszego ograniczenia w celu ochrony zdrowia obywateli".

Mniej azotynów i azotanów. Lista produktów, które obejmie nowe unijne prawo

Niniejsze rozporządzenie zmniejsza ilości azotynów i azotanów określone w rozporządzeniu (WE) nr 1333/2008 dla następujących kategorii żywności, ustanawiając okresy stosowania ich stosowania na różnych maksymalnych dozwolonych poziomach:



01.7.2. Dojrzały ser

01.7.4. Ser serwatkowy

01.7.6. Produkty serowe (z wyłączeniem produktów zaliczanych do kategorii deserów)

01.8. Analogi produktów mlecznych, w tym zabielacze do napojów

08.2. Surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004

08.3.1. Mięso niepoddawane obróbce cieplnej

08.3.2. Produkty mięsne poddane obróbce cieplnej

08.3.4.1. Tradycyjne produkty peklowane metodą zanurzeniową (produkty mięsne peklowane przez zanurzenie w roztworze peklującym zawierającym azotyny i/lub azotany, sól i inne składniki)

08.3.4.2. tradycyjne produkty peklowane na sucho (proces peklowania na sucho polega na nałożeniu na powierzchnię mięsa na sucho mieszaniny peklującej zawierającej azotyny i/lub azotany, sól i inne składniki, po czym następuje okres stabilizacji/dojrzewania)

08.3.4.3 Inne tradycyjne i tradycyjnie peklowane produkty (w tym procesy peklowania w zanurzeniu i na sucho stosowane w połączeniu lub gdy azotyn i/lub azotan są zawarte w produkcie złożonym lub gdy roztwór peklujący jest wstrzykiwany do produktu przed gotowaniem)

09.2. Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki

Ponadto maksymalne limity obecności ołowiu, rtęci i arsenu w azotynach (E 249 i E 250) oraz azotanach (E 251 i E 252) określone w specyfikacjach określonych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 231/ 2012 również są obniżone.

Artykuł 3 niniejszego rozporządzenia przewiduje okresy przejściowe dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze na dostosowanie się do rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2023 r.

