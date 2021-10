UE ustąpi w sprawie zakazu importu kiełbasek z UK do Irlandii Płn.

UE w ramach kompromisu z rządem Wielkiej Brytanii w kwestii protokołu północnoirlandzkiego zgodzi się na zniesienie zakazu sprowadzania do Irlandii Północnej kiełbasek z Wielkiej Brytanii - podał "The Guardian".

Autor: PAP

Data: 09-10-2021, 11:22

Zniesienie zakazu importu kiełbasek z UK do Irlandii Płn.; fot. shutterstock.com

Kiełbaski a brexit

Kwestia kiełbasek i schłodzonego mięsa była przedmiotem ostrego sporu między Brukselą a Londynem w czerwcu, gdyż od 1 lipca miał wejść w życie ten zakaz. UE nie pozwala na sprowadzanie na swoje terytorium schłodzonego mięsa, a ponieważ zgodnie z protokołem Irlandia Północna pozostaje częścią unijnego jednolitego rynku w zakresie obrotu towarami, oznacza to, że po upływie okresu przejściowego brytyjskie kiełbaski i schłodzone mięso nie będą mogły być sprowadzane do tej prowincji. Londyn argumentował, że nie może się zgodzić, by UE zabraniała handlu wewnątrz Zjednoczonego Królestwa, bo jest to podważanie integralności kraju.

Brexit i protokół północnoirlandzki

W przyszłym tygodniu Marosz Szefczovicz, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, który ze strony UE nadzoruje implementację umowy o brexicie, ma przestawić pakiet propozycji - jak sam zapowiedział znaczących - mających usprawnić funkcjonowanie protokołu północnoirlandzkiego.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

"The Guardian" podał w piątek, powołując się na źródła w Brukseli, że pakiet ma dotyczyć czterech kwestii - dostępności w Irlandii Północnej leków, które zostały dopuszczone w pozostałej części Zjednoczonego Królestwa, kontroli produktów mięsnych, mlecznych oraz pochodzenia roślinnego, ułatwień celnych oraz przyznania instytucjom północnoirlandzkim jakiejś formy głosu w Brukseli, by miały wpływ na ustawodawstwo dotyczące tej prowincji.

W ramach propozycji dotyczącej kontroli produktów mięsnych, mlecznych i roślinnych miałaby zostać stworzona kategoria produktów istotnych dla "tożsamości narodowej", które zwolnione byłyby z zakazu sprowadzania na terytorium Irlandii Północnej. To pozwoliłoby na dopuszczenie do dalszego sprowadzania do niej brytyjskich kiełbasek.

Brytyjski premier Boris Johnson zapewniał, że zrobi wszystko, by nie dopuścić do wejścia w życie zakazu i wskazywał, że byłby on analogiczny z sytuacją, gdyby niemiecki bratwurst nie mógł być przewożony z Dortmundu do Duesseldorfu ze względu na jurysdykcję międzynarodowego sądu. Brytyjski rząd cały czas ostrzega, że jeśli UE nie zgodzi się na znaczącą renegocjację protokołu, jest gotowy go wypowiedzieć.