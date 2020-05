UE wstrzymuje import drobiu z Chile

Jak poinformował Główny Inspektorat Weterynarii, powodem wprowadzenia ograniczeń importowych są stwierdzone przez Komisję Europejską nieprawidłowości w chilijskim systemie kontroli regulującym produkcję mięsa drobiowego i drobiowych produktów mięsnych wysyłanych na rynek unijny.

Komisja Europejska przeprowadziła audyt w marcu 2020 roku. Przedstawiciele KE zapowiedzieli, że zakaz ma charakter tymczasowy, a przywrócenie eksportu mięsa drobiowego z Chile do UE będzie możliwe po pozytywnej ocenie wprowadzonych przez chilijskie władze działań naprawczych.

Chile to aktualnie piąty największy dostawca mięsa drobiowego z krajów trzecich do Unii Europejskiej. W okresie pierwszego kwartału 2020 roku import z tego kierunku do UE wyniósł 8,0 tys. ton. W sumie od stycznia do marca 2020 roku państwa unijne zaimportowały 200,6 tys. ton mięsa drobiu spoza obszaru celnego UE.