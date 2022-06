UE znosi cła na drób z Ukrainy. Polska branża ma lepszy pomysł

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 07-06-2022, 07:39

Dużo lepszym rozwiązaniem niż znoszenie ceł przez UE byłoby umożliwienie eksportu mięsa drobiowego z Ukrainy bezpośrednio na rynki afrykańskie i arabskie, gdzie w związku z wojną na Ukrainie występuje zagrożenie głodem - mówi nam Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny KRD-IG.

Drób z Ukrainy, zamiast do UE powinien trafiać na rynku arabskie i afrykańskie? fot. shutterstock

UE znosi cła na import z Ukrainy

Pod koniec kwietnia Komisja Europejska zaproponowała zawieszenie na rok ceł importowych na cały ukraiński eksport do Unii Europejskiej. Pisaliśmy o tym szerzej m.in. w tekście: Drób z Ukrainy wjedzie do UE bez cła? To może dobić polskich hodowców

Regulację przyjęły już Rada i Parlament Europejski. Jak branża podchodzi do tej propozycji z perspektywy interesów polskiego i unijnego drobiarstwa?

UE otwiera się na drób z Ukrainy

Dariusz Goszczyński, dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że w przypadku zniesienia ceł i kontyngentów na produkty z Ukrainy ważne jest, aby pełne otwarcie UE na mięso drobiowe nie spowodowało głębokiego załamania na tym rynku.

- Polska branża drobiarska solidaryzuje się z Ukrainą. Wspieramy osoby uciekające przed wojną, a firmy z naszego sektora podejmują realne działania, aby pomagać uchodźcom i społeczeństwu ukraińskiemu. Jednocześnie cały czas nie zapominamy o sytuacji polskiej branży drobiarskiej - dodaje.

Ukraiński drób pogorszy sytuację na rynku?

Goszczyński zwraca uwagę, że sektor drobiarski w Polsce przechodził w ostatnim czasie bardzo trudne chwile wynikające z Covid-19, grypy ptaków i dynamicznego wzrostu kosztów produkcji.

- Wprowadzenie dużych ilości mięsa drobiowego po niskich cenach spowoduje kolejne turbulencje na tym rynku. Dla wielu naszych hodowców i przetwórców, dotkniętych poprzednimi problemami, może okazać się to zbyt trudne, aby kontynuować produkcję i dalej funkcjonować na rynku - zaznacza.

Czy unijne drobiarstwo jest w stanie konkurować z ukraińskim?

Dyrektor generalny KRD-IG wskazuje, że w odniesieniu do mięsa drobiowego z Ukrainy pomoc dotyczyłaby przede wszystkim jednej, potężnej firmy.

- Dysponuje ona zarówno własnym zapleczem paszowym, jak i hodowlanym. Ma zdolności do produkcji bardzo dużych ilości mięsa drobiowego po znacznie niższych kosztach wytworzenia niż w UE. Różnice w wymaganiach dotyczących dobrostanu zwierząt oraz ochrony środowiska, a także znacznie niższe koszty pasz powodują, że hodowcy w UE nie są w stanie konkurować z takim potentatem - dodaje.

Polskie drobiarstwo apeluje o równe warunki gry

Goszczyński podkreśla, że Polska jest liderem w produkcji mięsa drobiowego w Unii Europejskiej i ważne jest dla nas, abyśmy mogli dalej funkcjonować na tym rynku.

- Zależy nam na tym, żeby proponowane przez KE rozwiązania gwarantowały równe warunki, a jakość sprowadzanego mięsa odpowiadała unijnym normom. W przypadku rozmowy o zniesieniu ceł i kontyngentów uważam, że wymagania nie powinny się różnić od tych, które obowiązują w naszym kraju. Wniosek dotyczący zniesienia ceł i kontyngentów tych kwestii nie uwzględnia - mówi.

Ukraiński drób powinien trafić do Afryki?

W ocenie KRD-IG dużo lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie mechanizmu, który umożliwiałby eksport mięsa drobiowego z Ukrainy bezpośrednio do krajów najbardziej potrzebujących.

- Zwłaszcza na rynki afrykańskie i arabskie, gdzie w związku z wojną na Ukrainie występuje zagrożenie głodem. Ponadto, Komisja Europejska przy podejmowaniu tego typu działań musi skrupulatnie weryfikować i monitorować sytuację rynkową - podsumowuje Goszczyński.

