Ukraińska państwowa Służba ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów prognozuje, że kraj ten ma duże szanse na stanie się jednym z siedmiu największych eksporterów mięsa drobiowego na świecie.

Data: 30-09-2021, 11:26

Ukraina chce być jednym z największych eksporterów drobiu na świecie

Aktualnie, jak informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, w zestawieniu największych eksporterów mięsa drobiowego ukraińskie firmy wypracowały miejsce pod koniec pierwszej dziesiątki.

W okresie pierwszego półrocza roku 2021 ukraińskie przedsiębiorstwa sprzedały za granicą mięso i podroby drobiowe o wolumenie 217 tys. ton do 96 państw.

W opinii ukraińskich urzędników w eksporcie największym wyzwaniem pozostaje HPAI i podejście krajów trzecich do wprowadzania ograniczeń wywozowych. Do tej pory pozytywne dla Ukrainy są decyzje Unii Europejskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w których uznano zasady regionalizacji w przypadku pojawienia się ognisk HPAI na terytorium Ukrainy.

Po tegorocznych problemach z HPAI Ukrainie udało się już odzyskać status kraju wolnego od grypy ptaków. Dzięki temu ukraińskie firmy mogą powrócić na część wcześniej niedostępnych rynków. Na przykład ponownie na ukraińskie produkty drobiarskie otwarły się: Hongkong i Singapur.

Ukraiński gigant inwestuje w Serbii

Tymczasem MHP, największy producent kurczaków na Ukrainie, zainwestował 4,5 miliona euro w budowę nowych zakładów produkcyjnych w Serbii. Mowa o rozwoju kompleksu drobiarskiego grupy Perutnina Ptuj (PP) będącej europejską spółką zależną MHP.

W ramach dokonanych już inwestycji w Serbii powstało siedem jednostek produkcyjnych zajmujących się chowem brojlerów kurzych w miejscowości Bačka Topola. Wydajność pierwszego etapu to 2 miliony kurcząt rzeźnych rocznie. Otwarcie siedmiu nowych hodowli to dopiero początek cyklu inwestycyjnego w tym kraju.

W opinii MHP, Serbia jest największym rynkiem dla PP na Bałkanach, dlatego strategia rozwoju skoncentrowana jest na inwestowaniu we własną infrastrukturę w Serbii, co pozwoli uzyskać przewagę konkurencyjną i efektywnie zarządzać całym łańcuchem produkcyjnym, aby zagwarantować stabilność w dostawach do klientów.

Ukraińskie MHP chce być jak Tyson Foods

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz ocenia, że inwestycje w Serbii są dla ukraińskiej firmy wyjątkowo ciekawą transakcją z punktu widzenia zapowiadanych przez MHP aspiracji do roli jednego z najmocniejszych globalnych graczy - bycia europejskim odpowiednikiem takich gigantów jak Tyson czy Brasil Foods.

- Ukraiński MHP ma największy udział w ukraińskim rynku kurcząt. Poprzez ciągłe inwestycje zwiększa produkcję i zasięg eksportowy. Przedsiębiorstwo MHP rozwija sieć sprzedaży zagranicznej głównie na Bliskim Wschodzie, w krajach Afryki Północnej i w Unii Europejskiej - wskazuje KIPDiP.

Zdaniem analityków KIPDiP pozyskanie kolejnych aktywów na terenie państw europejskich to dla MHP strategiczny krok do zwiększanie obecności na rynku Wspólnoty, co znacznie ułatwi dostęp do unijnych odbiorców. Już teraz Ukraina jest jednym z największych eksporterów mięsa drobiowego do Wspólnoty, a za większość wysyłek odpowiada właśnie MHP. Ukraiński Agroholding ma już swoje zakłady w Holandii oraz na Słowacji i jest w dalszym ciągu zainteresowany kolejnymi zakupami w Europie. Co więcej, Ukraińcy nie poprzestają wyłącznie na umacnianiu swojej pozycji na Starym Kontynencie. Przedstawiciele firmy ogłosili, że są prowadzone negocjacje w Arabii Saudyjskiej w zakresie uruchomienia nowego projektu.