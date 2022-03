Ukraina: Rosjanie bombardują magazyny z żywnością

12 marca o godz. 15:50 w miejscowości Kvitneve w okolicach Kijowa po ostrzale wojsk rosyjskich wybuchł pożar magazynu, w którym składowane były mrożone produkty mięsne.

Wojska rosyjskie zbombardowały magazyn z żywnością na obrzeżach Kijowa. fot. facebook/MHP

Rosjanie zbombardowali spożywczy magazyn MHP

Jak poinformowała w mediach społecznościowych spółka MHP, jeden z największych producentów żywności w Ukrainie, 12 marca o godz. 15:50 w miejscowości Kvitneve w okolicach Kijowa po ostrzale wojsk rosyjskich wybuchł pożar magazynu, w którym składowane były mrożone produkty MHP.

Nikt z personelu magazynu nie odniósł obrażeń. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy produkty MHP warte około 230 milionów hrywien (ok. 34,5 mln zł). Był to największy magazyn spółki w Ukrainie do przechowywania produktów mrożonych. Oprócz MHP obiekt był wykorzystywany także przez duże sieci handlowe.

Rosja niszczy magazyny z żywnością w Ukrainie

Jak informuje spółka, to nie pierwszy magazyn żywności w okolicach Kijowa, zniszczony przez okupantów Ukrainy w ostatnich dniach.

- Wróg atakuje bezpieczeństwo żywnościowe Ukrainy. Każdy pracownik MHP dołoży wszelkich starań, aby Ukraińcy mieli produkty spożywcze! Wierzymy w Ukrainę i nasze siły zbrojne! - napisała spółka w oświadczeniu.

MHP w obliczu agresji na Ukrainę

MHP to największy producent mięsa drobiowego i jedno z największych przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w Ukrainie. MHP posiada swoje zakłady w obwodach winnickim, czerkaskim, dniepropietrowskim, iwanofrankowskim oraz w UE w Słowenii i Holandii.

Na początku marca największy ukraiński producent i eksporter mięsa drobiowego ogłosił że nie jest możliwy jakikolwiek wywóz zagraniczny z terenu Ukrainy. Tym samym, firma odpowiadająca za większość ze 102 tysięcy ton ukraińskiego eksportu drobiu do Unii Europejskiej z dnia na dzień przerwała dostawy.

Z oficjalnego komunikatu giełdowego wynika, że MHP będzie koncentrowało się obecnie w pierwszej kolejności na bezpieczeństwie swoich pracowników, a w drugiej na produkcji i dostawach na rynek wewnętrzny. Zaopatrzenie na rynku wewnętrznym jest jednak również ogromnym wyzwaniem ze względu na liczne niebezpieczeństwa na drogach gdzie dochodzi nawet do ostrzeliwania samochodów z żywnością. MHP zapewnia, że będzie bezpłatnie dostarczało żywność dla obrońców Ukrainy, szpitali oraz społeczności znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach.

