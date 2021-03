Ukraina wraca na unijny rynek drobiu

16 marca 2021 roku w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2021/460 zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do wpisu dotyczącego Ukrainy w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych towarów drobiowych, w związku z wysoce zjadliwą grypą ptaków.

KIPDiP przypomina, że Unia Europejska wprowadziła zakaz przywozu mięsa drobiowego z całej Ukrainy do Wspólnoty w grudnia 2020 roku, po wystąpieniu na Ukrainie pierwszego ogniska HPAI u drobiu.

W ocenie Krajowej Izby Drobiu i Pasz pojawienie się ukraińskich dostaw na rynku unijnym spowoduje zwiększenie konkurencji dla polskiego eksportu.

- Może to doprowadzić do zmniejszenia marżowości sprzedawanego do państw UE mięsa drobiowego. Obawiamy się także, że pogorszenie warunków handlowych na kluczowym dla Polski rynku UE może odbić się na cenach skupu żywca drobiowego, które mogą się skorygować - wskazuje Izba.

W ocenie KIPDiP pewną nadzieją dla środowiska drobiarskiego w Polsce są problemy z finansowaniem ukraińskich zakładów drobiarskich oraz nieporozumienia między właścicielem największego na Ukrainie holdingu rolnego, a tamtejszym urzędem antymonopolowym.

- Kłopoty te mogą zmniejszyć podaż mięsa drobiowego z Ukrainy przeznaczanego na eksport do UE. Niemniej, scenariuszem bazowym KIPDiP jest pogorszenie warunków dla polskich przedsiębiorstw w państwach UE. Od jakiegoś czasu przewidujemy powrót Ukraińców do UE (zakładając przychylność władz europejskich) ze względu na wzrost napięć inflacyjnych oraz kolizję tego zjawiska z polityką wspierania wzrostu gospodarczego przez Europejski Bank Centralny - podsumowuje Izba.