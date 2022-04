Ukraina wznawia eksport drobiu mimo wojny

Największy producent drobiu w Ukrainie wznawia eksport mimo wojny i zamknięcia portów morskich. Spółka nie rezygnuje także z tegorocznych zasiewów zbóż, a także łagodzi stosunki z ukraińskimi sieciami handlowymi.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 05-04-2022, 07:36

Ukraiński MHP wznawia eksport drobiu mimo zamkniętych portów. fot. MHP

Ukraina wznawia eksport drobiu mimo wojny

Pod koniec marca największy ukraiński producent drobiu MHP wznowił eksport i jest gotowy do rozpoczęcia zasiewów na dużą skalę - informuje Bloomberg.

Jak informuje serwis, przed rosyjską inwazją na Ukrainę MHP, który jest także dużym producentem zbóż, w szczególności kukurydzy, słonecznika, pszenicy i rzepaku, generował około 60 proc. rocznych przychodów (wynoszących 1,9 miliarda dolarów) z eksportu. Udział ten spadł prawie do zera, gdy konflikt odciął firmę od jej zwykłych morskich tras transportowych, zmuszając ją do poszukiwania alternatyw.

Bloomberg donosi, że MHP, w związku z zamknięciem portów morskich, rozważało eksport swoich produktów koleją, ale pomysł upadł ze względu na różnice w rozstawie szyn między kolejami ukraińskimi a zachodnioeuropejskimi. Dlatego na razie wysyłki zagraniczne będą odbywać się samochodami ciężarowymi.

Wojna w Ukrainie a finanse MHP

Jeszcze na początku marca MHP oficjalnie ogłosiło, że firma spodziewa się dużych strat. Kurs akcji przedsiębiorstwa zareagował bardzo gwałtownie na napaść rosyjską na Ukrainę. Ceny walorów firmy spadły na giełdzie londyńskiej o 45 procent z poziomu 6,64 dolara , na którym były notowane jeszcze 17 lutego, do poziomu 3,60 dolarów w dniu 1 marca.

Konflikt zablokował również MHP dostęp do linii kredytowych. Na sfinansowanie kampanii zasiewów na 360 tys. ha ziemi (co stanowi 95 proc. gruntów rolnych w posiadaniu spółki) spółka potrzebuje ok. 160 mln dolarów. 21 marca firma dysponowała 228 milionów dolarów w gotówce.

Kampania zasiewów ma skoncentrować się w środkowej i zachodniej części Ukrainy, tj. obszarach, które są obecnie stosunkowo najbezpieczniejsze. Spółka planuje, że zrealizowanie zasiewów w planowanym kształcie pozwoli na uzyskanie dodatnich przepływów pieniężnych od września.

Posiadacze obligacji MHP zostali poproszeni przez firmę o wydłużenie okresu karencji o 270 dni. Wszystkie dolarowe obligacje MHP, których rating firma S&P Ratings obniżyła do ​​poziomu niewypłacalności, pod koniec marca sprzedawano po około 40 centów.

