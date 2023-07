Główny Inspektorat Weterynarii potwierdza:

12 lipca, na fermie drobiu w Topilcu w gminie Turośń Kościelna w powiecie białostockim (woj. podlaskie) potwierdzono ognisko choroby rzekomy pomór drobiu - poinformowała inspekcja weterynaryjna. To pierwszy w Polsce przypadek od 49 lat.

Jak informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP), na polsko-ukraińskiej granicy rozgrywa się dramat. Na skutek zamknięcia przez Ukrainę granicy dla polskiego drobiu i produktów drobiarskich w strasznych warunkach może zginąć około pół miliona kilkudniowych piskląt kurzych, które zostały zamówione przez ukraińskie fermy. Polscy przedsiębiorcy robią wszystko by zapobiec tej tragedii.

- Pisklęta kurcząt rzeźnych dostarcza się do odbiorców w około 24 godzin po wykluciu. Są one przewożone w specjalnych pojazdach tak by zapewnić im optymalne warunki. Niestety, samochody te nie są przystosowane do kilkudniowej zwłoki. Dlatego jeśli w ciągu najbliższych godzin sytuacja się nie zmieni pisklęta zginą w męczarniach – wyjaśnia Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Zaznacza, że Izba oraz polskie władze weterynaryjne działają ręka w rękę, aby nie doszło do tragedii. Niestety, po stronie ukraińskiej nie widać na razie woli do zmiany decyzji.