Ukraiński agroholding poprawia wyniki. "W czasie wojny musimy działać skuteczniej"

W I kwartale 2022 roku ukraiński agroholding KSG Agro notowany na GPW w Warszawie zwiększył zysk netto o 145 proc. w porównaniu do I kwartału 2021 roku.

Autor: AT

Data: 17-05-2022, 10:38

KSG Agro w I kwartale 2022 r. zwiększył zysk netto 2,5-krotnie. fot. PAP

KSG Agro podało wyniki za pierwszy kwartał 2022

W I kwartale 2022 roku ukraiński agroholding KSG Agro notowany na GPW w Warszawie zwiększył zysk netto o 145 proc. w porównaniu do I kwartału 2021 roku – z 0,75 mln USD do 1,82 mln USD, EBITDA wzrosła o 10% – z 1,39 mln USD do 1,52 miliona USD.

Według przewodniczącego rady dyrektorów KSG Agro Siergieja Kasjanowa dynamiczny wzrost wyników finansowych KSG Agro to efekt rozwoju segmentu hodowli trzody chlewnej. Wśród najważniejszych czynników – odmłodzenie stada, zwiększenie pogłowia loch kanadyjskiej genetyki Genesus o 200 sztuk, a także poprawa jakości paszy, która doprowadziła do wzrostu liczby potomstwa o prawie 30%.

– W czasie wojny musimy działać skuteczniej, produkować więcej, aby aktywnie wspomagać wojsko naszą produkcją oraz dostarczać mięso do sieci handlowych. Chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe kraju – komentuje Siergiej Kasjanow.

KSG Agro realizuje strategię w dobie wojny w Ukrainie

Zgodnie z raportem kwartalnym spółki, KSG Agro kontynuuje realizację strategii rozwoju nawet w czasie inwazji Rosji na Ukrainę, koncentrując się na uprawie trzech zbóż ozimych i dwóch jarych oraz hodowli trzody chlewnej. Produkty spółki są podstawowymi artykułami spożywczymi i cieszą się dużym zapotrzebowaniem, szczególnie podczas wojny.

– Jeśli wcześniej nasz udział w rynku wieprzowiny rejonu dniepropietrowskiego wynosił 50%, teraz zbliża się do 70%. Obecnie zwiększamy produkcję mięsa oraz poszerzamy geografię dostaw – realizujemy dostawy również do Zaporoża i Kijowa – dodaje Kasjanow.

KSG Agro zwiększa pogłowie trzody

Przypominamy, że w pierwszym kwartale 2022 r. zwiększył pogłowie trzody chlewnej o 17,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. – z 46,4 tys. do 54,5 tys. W tym samym czasie liczba potomstwa w tym samym okresie wzrosła o 28,1% - z 25,2 do 32,3 tys. sztuk.

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).