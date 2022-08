Ukraiński eksport jaj wciąż na minusie. Największy gracz zmniejsza produkcję

Ukraińska firma Ovostar Union ogłosiła wyniki operacyjne za pierwsze półrocze 2022 roku. Jeden z największych producentów jaj i produktów jajecznych na Ukrainie zredukował zaplecze produkcyjne.

Ukraiński eksport jaj wciąż na minusie. Firma Ovostar Union zmniejsza możliwości produkcyjne. fot. shutterstock

Ukraiński gigant produkcji jaj podał wyniki finansowe

Ukraińska firma Ovostar Union ogłosiła wyniki operacyjne za pierwsze półrocze 2022 roku. Jeden z największych producentów jaj i produktów jajecznych na Ukrainie zredukował zaplecze produkcyjne - podaje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Liczba kur utrzymywanych w stadach zarządzanych przez spółkę zmniejszyła się o 21,8 proc. w porównaniu do roku 2021, a liczebność stad towarowych kur nieśnych spadła o 7,3 proc. rok do roku. Pogłowie w stadach kur ogółem na koniec czerwca tego roku podliczono na 6,26 milionów sztuk (stan na 30.06.2021 roku: 8,01 mln kur), z czego stada towarowe kur niosek liczyły 6,18 milionów kur (stan na 30.06.2021 roku: 6,63 mln kur). Kierownictwo spółki komentuje, że z uwagi na trwający konflikt zbrojny na Ukrainie i niestabilną sytuacji na rynku lokalnym, podjęto decyzję o zmniejszeniu możliwości produkcyjnych.

Ovostar Union zmniejsza możliwości produkcyjne

Od stycznia do czerwca 2022 roku spółka wyprodukowała 794 mln jaj w skorupkach, co oznacza w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2021 spadek o 4 proc. Tegoroczna wielkość sprzedaży jaj w skorupkach utrzymała się na poziomie roku poprzedniego, ale popyt na jaja przetworzone spadł. Sprzedaż ogółem jaj w skorupkach wykazała tylko minimalną korektę i wyniosła 541 mln sztuk (do czerwca 2021 roku: 540 mln sztuk).

Skutki wojny na Ukrainie widoczne są w wynikach sprzedaży zagranicznej Ovostaru. Po czerwcu tego roku eksport jaj w skorupkach był niższy o 11,1 proc. niż w takim samym okresie sprawozdawczym roku 2021. Wolumen eksportu wyniósł 128 mln jaj w porównaniu do 144 mln wysłanych za granicę w pierwszej połowie roku 2021. W segmencie jaj w skorupkach udział eksportu w sprzedaży ogółem zmniejszył się z 27 proc. do 24 proc. Uwagę zwraca poziom cen raportowany przez ukraińską firmę. Średnia cena jaj wyrażona w USD w pierwszym półroczu roku 2022 spadła o 2 proc. r/r do 0,076 USD/jajo (pierwsze półrocze roku 2021: 0,078 USD/jajo).

Ukraiński gigant jajeczny o wynikach eksportowych

W segmencie produktów jajecznych zanotowano spadek liczby jaj kierowanych do zakładów przetwórstwa. Wolumen przetworzonych jaj spadł o 18 proc. rok do roku do 216 mln sztuk (w pierwszej połowie roku 2021: 264 mln sztuk). W rezultacie Spółka zredukowała wolumen wytwarzanych przetworów jaj obu kategorii. Po czerwcu 2022 roku zakłady Ovostaru wyprodukowały 1 420 ton suchych produktów jajecznych i 4 745 ton płynnych produktów jajecznych (dla porównania, pierwsze półrocze 2021 roku: 1 619 ton i 6 680 ton). Oznacza to spadki w produkcji przetworów r/r odpowiednio o 12,3 proc. i 29,0 proc. Spółka zanotowała w okresie sprawozdawczym tego roku spadek sprzedaży przetworów w ujęciu całościowym, w obu kategoriach, zarówno suchych i płynnych (odpowiednio o 52,3 proc. i 32,3 proc.). Przy czym, należy zauważyć, że jeśli chodzi o wysyłki eksportowe, to udało się zwiększyć eksport w kategorii produktów jajecznych w postaci płynnej. Eksport suszonych produktów spadł w ujęciu procentowym o 62,2 proc., ale płynnych wzrósł o 6,5 proc.

Średnia cena suszonych produktów jajecznych wzrosła o 71 proc. r/r do 8,01 USD/kg (pierwsze półrocze 2021 roku: 4,69 USD/kg); średnia cena płynnych produktów jajecznych wzrosła o 11% r/r do 1,85 USD/kg (pierwsza połowa roku 2021: 1,66 USD/kg).

Z oficjalnego raportu spółki wynika, że Ovostar starał się utrzymywać sprzedaż eksportową, zarówno w segmentach jaj w skorupkach, jak i produktów jajecznych, aby zrównoważyć straty ponoszone w związku z niestabilną sytuacją popytową na rynku wewnętrznym.