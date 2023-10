MHP, największy producent drobiu na Ukrainie otrzyma łącznie 480 mln dolarów pożyczek od trzech międzynarodowych instytucji finansowych. Na jakie cele zostaną przeznaczone te środki?

MHP, największy producent drobiu na Ukrainie otrzyma łącznie 480 mln dolarów pożyczek od trzech międzynarodowych instytucji finansowych. fot. za YouTube

Trzy organizacje międzynarodowe połączyły siły, aby przekazać 480 mln dolarów na wzmocnienie ukraińskiego agrobiznesu i zwiększenie światowego bezpieczeństwa żywnościowego;

Finansowanie ma pomóc ukraińskiemu gigantowi drobiarskiemu MHP w utrzymaniu działalności i zmniejszeniu śladu węglowego;

Ile pieniędzy dostanie MHP i jakie instytucje postanowiły wesprzeć działalność spółki, której obawia się polskie drobiarstwo?

Kto dofinansuje działalność MHP?

Aby wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę, IFC (Międzynarodowa Korporacja Finansowa – organizacja afiliowana przy Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju - przyp. red.), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz amerykańska Międzynarodowa Korporacja Finansowania Rozwoju (DFC) przekażą grupie MHP pakiet finansowy o wartości 480 milionów dolarów. Finansowanie ma pomóc firmie utrzymać działalność i "zwiększyć jej zdolność do wytwarzania zrównoważonej energii", a także pomóc zmniejszyć jej ślad węglowy.

Według danych Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej od lutego 2022 r. ukraiński agrobiznes poniósł szkody o wartości 8,8 miliarda dolarów. To m.in. zniszczenia i uszkodzenia maszyn rolniczych, spichlerzy i towarów przemysłowych. Sektor boryka się również z rosnącymi kosztami produkcji, niedoborami energii, spadkiem produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz problemami logistycznymi. Aby zachować zdolność operacyjną i zapewnić stabilną produkcję, dostęp do finansowania ma kluczowe znaczenie.

Amerykanie udzielą wysokiej pożyczki ukraińskiemu gigantowi

DFC udzieli MHP pożyczki w wysokości 250 mln dolarów na "wsparcie wysiłków na rzecz łagodzenia skutków wojny Rosji z Ukrainą." Środki zostaną przeznaczone m.in. na refinansowanie zadłużenia spółki oraz wsparcie produkcji drobiu i zbóż. Pożyczka ma wesprzeć również zdolność przedsiębiorstwa do zwiększenia produkcji i przechowywania żywności oraz zdolności eksportowe, jednocześnie łagodząc "wyniszczające skutki braku bezpieczeństwa żywnościowego zaostrzone przez wojnę"

Z kolei finansowanie IFC obejmuje pożyczkę w wysokości 30 milionów dolarów na modernizację i rozbudowę obiektu MHP zajmującego się przetwarzaniem odpadów rolniczych na energię. Znacząco zwiększy to zdolność firmy do wytwarzania zielonej energii, co, jak się oczekuje, zmniejszy jej ślad węglowy.

Co ciekawe, przed inwestycją IFC doradzała także MHP w zakresie dostosowania do standardów IFC, które są powszechnie uważane za międzynarodowy punkt odniesienia w zakresie zrównoważonego rozwoju. IFC udziela dodatkowej pożyczki w wysokości 100 milionów dolarów, aby pomóc MHP zwiększyć stabilność finansową poprzez refinansowanie obligacji o terminie zapadalności w maju 2024 r.

Finansowanie IFC jest zabezpieczone gwarancjami pierwszej straty udzielonymi przez Wielką Brytanię, działającą za pośrednictwem Biura ds. Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju, Instrumentu IFC Canada Facility for Resilient Food Systems oraz innych źródeł mieszanego finansowania koncesyjnego, co dodatkowo wzmacnia agrobiznes i bezpieczeństwo energetyczne w kraju.

Jak EBOiR dofinansuje drobiarskiego giganta z Ukrainy?

EBOiR udzielił 100 milionów dolarów pożyczki, aby wesprzeć MHP w utrzymaniu odporności finansowej poprzez refinansowanie euroobligacji w czasach ograniczonego dostępu do rynków kapitałowych. Kredyt będzie wspierany gwarancją Hiszpanii, a także wsparciem kredytowym ze Specjalnego Funduszu Reagowania Kryzysowego EBOR ( Francja , Kanada , Włochy , Japonia , Norwegia , Szwajcaria , Wielka Brytania , Niemcy , Holandia , Dania i USA ) w zgodne z pakietem zwiększania odporności EBOiR w odpowiedzi na wojnę Rosji z Ukrainą. Prawne badanie due diligence projektu wspiera Japonia.

W ramach współpracy z EBOiR firma MHP zobowiązała się do wzmocnienia swojego ładu korporacyjnego związanego z klimatem poprzez zlecenie pomocy technicznej finansowanej przez Fundusz Czystej Technologii w ramach programu High Impact.

Czym zajmuje się ukraiński MHP?

MHP to wiodąca międzynarodowa grupa spożywcza i agrotechniczna oraz największy na Ukrainie producent drobiu i przetworów mięsnych. Firma zatrudnia na Ukrainie ponad 28 000 osób i pomimo zakłóceń w 2022 r. przywróciła szlaki dostaw i eksportu, aby kontynuować eksport do ponad 70 krajów. Ponadto MHP wspiera tysiące mniejszych przedsiębiorstw, w tym ponad 2000 małych sklepów detalicznych i 2500 lokalnych rolników na Ukrainie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl