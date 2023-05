MHP, największy producent drobiu na Ukrainie, zakończył pierwszy kwartał 2023 r. zyskiem netto w wysokości 49,07 mln dolarów wobec ponad 108 mln dolarów straty netto rok wcześniej.

MHP, ukraiński gigant drobiarski zwiększa zyski. fot. mat. pras.

MHP zwiększa zyski

MHP, największy producent drobiu na Ukrainie, zakończył pierwszy kwartał 2023 r. 49,07 mln dolarów zysku netto wobec ponad 108,25 mln dolarów straty netto rok wcześniej - donosi serwis mind.ua

Przychody MHP wzrosły o 34,7 proc. do 745,60 mln USD, zysk brutto o 60,8 proc. do 143,56 mln USD, a zysk operacyjny 9,7-krotnie do 83,99 mln USD.

MHP: Rośnie popyt na nasz drób

W ocenie spółki dobre wyniki to efekt dużego popytu, ale i minimalnych przestojów w produkcji pomimo wojny.

MHP przyznaje, że wyzwaniem dla spółki pozostaje eksport drogą morską przez Morze Czarne, nawet po przedłużeniu umowy tranzytowej, w której pośredniczy ONZ.

Wszystko przez generujące olbrzymie opóźnienia kontrole w Cieśninie Bosfor, wobec czego spółka stara się szukać alternatywnych tras wysyłek - informuje serwis just-food.com







