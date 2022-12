O ile producenci mięsa drobiowego na Ukrainie radzą sobie relatywnie nieźle z rosyjską agresją, o tyle sektor jaj znajduje się w bardzo złej kondycji - wskazuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Ukraiński sektor jajeczny znajduje się w poważnym kryzysie. fot. shutterstock

Ukraiński sektor jajeczny w kryzysie

Zewnętrznym wyrazem trudnej sytuacji ukraińskich producentów jaj jest aż 50-procentowy wzrost cen jaj na rynku wewnętrznym.

Avangardco, największa ukraińska firma produkująca jaja ocenia, że niemal 60 procent jej możliwości produkcyjnych zostało wyłączonych z powodu wojny. Oznacza to, że miesięcznie firma dostarcza na rynek około 100 milionów jaj mniej.

Największy producent jaj w Ukrainie ma problemy

Co więcej, Avangardco przewiduje dalsze pogorszenie sytuacji. Zdaniem firmy 2023 rok może być nawet „katastrofalny”. Chodzi o to, że stada nie były systematycznie odmładzane ze względu na wojnę. Obecnie większość stanowią kury po szczycie produkcyjnym. To spowoduje zmniejszenie wolumenu produkcji w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Światowy rynek jaj: Jest źle

W opinii Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz sytuacja Avangardco może doprowadzić do dalszych wzrostów cen jaj.

- W Polsce potencjał produkcyjny jest obecnie na relatywnie niskim poziomie, podobnie sytuacja wygląda u innych europejskich producentów. Jeśli dodać do tego grypę ptaków w Azji oraz Stanach Zjednoczonych to światowy rynek jaj wygląda bardzo źle. Pogarszające się perspektywy Ukrainy są więc kolejnym z fundamentalnych powodów, który będzie działał w kierunku wzrostu cen jaj - ocenia KIPDiP.

Inny obok Avangardco duży gracz na ukraińskim rynku jaj zmniejsza produkcję. Jak informowaliśmy w sierpniu, jeden z największych producentów jaj i produktów jajecznych na Ukrainie zredukował zaplecze produkcyjne.

Liczba kur utrzymywanych w stadach zarządzanych przez spółkę zmniejszyła się o 21,8 proc. w porównaniu do roku 2021, a liczebność stad towarowych kur nieśnych spadła o 7,3 proc. rok do roku. Pogłowie w stadach kur ogółem na koniec czerwca tego roku podliczono na 6,26 milionów sztuk (stan na 30.06.2021 roku: 8,01 mln kur), z czego stada towarowe kur niosek liczyły 6,18 milionów kur (stan na 30.06.2021 roku: 6,63 mln kur). Kierownictwo spółki komentuje, że z uwagi na trwający konflikt zbrojny na Ukrainie i niestabilną sytuacji na rynku lokalnym, podjęto decyzję o zmniejszeniu możliwości produkcyjnych.

