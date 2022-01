Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w obronie polskiej żywności

Po ukazaniu się wielu artykułów prasowych, powstałych na kanwie raportu NIK pt. „System kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian” UPEMI niezwłocznie zareagowała i przedstawiła stanowisko Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Wskazaliśmy zagrożenia, jakie niesie za sobą brak reakcji na nieodpowiedzialnie redagowane artykuły prasowe. Oczekujemy zdecydowanych działań, które w stanowiskach wyrażamy. Nikt, kto czuje się odpowiedzialny za sytuację polskiego rolnictwa, nie powinien występować w roli biernego obserwatora, kiedy w przestrzeni publicznej pojawiają się tak negatywne opinie uderzające w sektor, który ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe naszym rodakom oraz stanowi ważną gałąź eksportu – pisze UPEMI.

UPEMI w obronie polskiej żywności

UPEMI od ponad 10 lat dba o jakość żywności w sektorze mięsnym, konsolidując hodowców i przetwórców w ramach polskiego systemu jakości żywności, jakim jest QAFP.

– Sprowadzanie wszystkich producentów żywności do jednego mianownika i sugerowanie, że branża mięsna truje konsumentów i zanieczyszcza środowisko to granie na ludzkich emocjach. Nie atakujemy innych, szanujemy prawo do subiektywnych opinii, nie zaglądamy Polakom na talerze. Każdego dnia rzetelnie pracujemy nad poprawą jakości żywności oraz rozwiązaniami, które będą chroniły klimat. Czujemy się za to odpowiedzialni. Dlatego we współpracy z rolnikami uruchomiliśmy projekt pierwszego polskiego kalkulatora efektywności klimatycznej. Największą wartością naszego projektu jest katalog praktyk niskoemisyjnej produkcji. Nauczymy rolników jak mają uprawiać ziemię i hodować zwierzęta, żeby chronić klimat. Dlatego nie możemy przejść obojętnie wobec tak mocnych zarzutów – pisze dalej UPEMI.

– Praca „na roli” wiąże się z wieloma ryzykami. Poza tymi standardowymi, które dotykają wszystkich niezależnie od branży, to rolnik boryka się ze zmianami klimatu, suszami, powodziami, przymrozkami, chorobami zwierząt itp. To u rolnika „w podwórku” kumulują się te problemy. Ostatnio dochodzi jeszcze jedno bardzo istotne ryzyko – reputacyjne na temat polskiej żywności. Czy doprowadzi do pozytywnych zmian w sektorze? Nie. Dobrze wykorzystane pogłębi kryzys. Jak zmienić tę sytuację? Wspierać polskich rolników, którzy dbają o jakość żywności i środowisko – dodaje Unia.