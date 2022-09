We wrześniu odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Wołowina” Copa-Cogeca oraz grupy dialogu społecznego „Wołowina” przy Komisji Europejskiej. Na obu spotkaniach Polskę reprezentował ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Jerzy Wierzbicki prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Podczas posiedzenia zdecydowano, że grupa robocza rozpocznie prace nad stworzeniem definicja zrównoważonej produkcji wołowiny. Ma to związek z trwającymi w Komisji Europejskiej przygotowaniami nad stworzeniem propozycji legislacyjnej dotyczącej definicji zrównoważonego rolnictwa. Propozycje Copa-Cogeca mają być wkładem unijnych rolników w te prace.

Przy tym podejściu jeśli rolnik podejmuje w/w wysiłki dla realizacji tych celów, jest automatycznie uznany za rolnika prowadzącego produkcję w sposób zrównoważony.

Przedmiotem dyskusji była także kontrowersyjna dyrektywa o emisjach przemysłowych (IED), która zakłada, że gospodarstwa rodzinne powyżej 150 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP), będą traktowane jako „instalacje rolno-przemysłowe”. Z analiz Copa-Cogeca wynika, że proponowane zmiany doprowadzą do wzrostu obciążeń administracyjnych i kosztów i dotkną 184 tys. gospodarstw w całej Unii Europejskiej. Podczas dyskusji na ten temat Polska zwróciła uwagę, że wprowadzenie tych przepisów zakłóci warunki handlu międzynarodowego i osłabi konkurencyjność unijnej żywności na światowych rynkach.

- Jednocześnie nikt nie ma pewności czy uda się wynegocjować z krajami trzecimi warunku lustrzane czyli wprowadzić do umów handlowych takie same wymagania dla towarów importowanych. Dlatego Komisja Europejska powinna zawiesić pracę nad dyrektywą i wróci do niej dopiero, gdy będzie wiedziała co udało się jej uzgodnić z krajami trzecimi. Wtedy będzie można rozmawiać od ilu DJP gospodarstwo będzie podlegać dyrektywie IED – powiedział Jerzy Wierzbicki grupy roboczej „Wołowina” Copa-Cogeca.