Europejska strategia w zakresie białka to temat, nad którym toczyło się w ubiegły czwartek głosowanie w Parlamencie Europejskim. Za przyjęciem rezolucji było 307 posłów, w tym europosłowie z Polski, którzy dotychczas mieli odmienne zdanie na ten temat.

Europejska strategia w zakresie białka; fot. fot. PAP/Marcin Obara

Proszek ze świerszcza został dopuszczony na unijnym rynku w tym roku. Jak zaznacza tvn24.pl, powielano wówczas błędne informacje, jakoby ludzie mieli od teraz jeść owady i nawet o tym nie wiedzieć. Pojawiły się wtedy również takie tzw. fake news, które wskazywały na to, że Unia Europejska chce nas "zmusić do jedzenia robaków", czy też "za zgodą Unii Europejskiej na produktach spożywczych nie będzie informacji o dodawaniu do składu proszku ze świerszczy". Jednak jak informował wówczas Konkret24, branża spożywcza w Polsce od dawna wykorzystuje półprodukty wytwarzane z owadów.

Kto głosował za wprowadzeniem rezolucji dotyczącej europejskiej strategii w zakresie białka?

W tekście rezolucji podkreślono m.in. o "rosnącym potencjale białka pochodzącego z owadów przeznaczonego do spożycia przez ludzi, a zwłaszcza do żywienia zwierząt". Podczas głosowania za wprowadzeniem strategii byli m.in. Joachim Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa czy Beata Szydło. Czyli parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy, którzy należą do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Jak podkreśla tvn24.pl, taka postawa europarlamentarzystów zwraca uwagę, szczególnie w kontekście protestów przeciw unijnym działaniom w sprawie "jedzenia robaków" wielu polityków Zjednoczonej Prawicy, które odbyły się na początku 2023 r. Ponadto dodano, że przedstawiciele Suwerennej Polski (wówczas Solidarnej Polski) postulowali nawet o przygotowanie "ustawy antyrobakowej".

Patryk Jaki w rozmowie z gazetą.pl wyjaśniał, że początkowo przez pomyłkę zagłosował za przyjęciem rezolucji, ale później poprawił swoje głosowanie.

