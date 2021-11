UPEMI: Branża mięsna jest pod dużą presją

Branża mięsna jest obecnie pod dużą presją. Rolnictwo dostarcza 20 proc. emisji CO2 do atmosfery, a to produkcja mięsa jest najbardziej piętnowana - mówiła na FRSiH 2021 Jolanta Ciechomska, kierownik ds. systemu QAFP w Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Jolanta Ciechomska, kierownik ds. systemu QAFP w UPEMI wskazuje, że organizacja promuje spożycie wysokiej jakości mięsa z certyfikatem QAFP. fot. mat. pras.

Branża mięsna w filmie akcji

Jolanta Ciechomska, kierownik ds. systemu QAFP, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego wskazała, że branża mięsna gra w filmie akcji, którego reżyserem jest pandemia, a zmieniają się jedynie wątki.

- My też w tej "akcji" bierzemy udział jako UPEMI. Zmieniły nam się cele. Musieliśmy zredefiniować wiele naszych działań związanych z prowadzeniem wizyt studyjnych i promowaniem polskiego mięsa zagranicą. Zabieraliśmy także głos w sprawach ważnych dla branży, jak przewagi kontraktowe czy wypracowanie procedur dla zakładów mięsnych wspólnie z GIS - dodała.

UPEMI promuje polskie mięso w krajach trzecich

Ciechomska wskazała, że jednym z celów strategicznych dla UPEMI jest promocja polskiego mięsa wieprzowego i wołowego na rynkach krajów trzecich.

- Polskie mięso na duży potencjał jeśli chodzi o eksport i jakość. Aktualnie prowadzimy kampanię promocyjną mięsa wołowego "Polska wołowina na japońskim stole", która cieszy się dużym zainteresowaniem jako alternatywa dla wołowiny, którą Japończycy sprowadzają z Australii czy USA. Uruchamiamy też kolejną kampanię na rynek Hongkongu i Japonii - dodała.

Polskie mięso ma potencjał

Kierownik ds. systemu QAFP w UPEMI podkreśliła, że w I połowie 2021 r. wartość polskiego eksportu mięsa i produktów mięsnych wyniosła 3,2 mld euro.

- To pokazuje jaki jest potencjał w polskim mięsie. Warto to wspierać. Z niepokojem obserwujemy sytuację na rynku drobiarskim i trzody chlewnej. Rosnące ceny pasz, spadające ceny skupu tuczników nie zachęcają rolników do utrzymania hodowli i spora część z nich rezygnuje. Z drugiej strony Chiny intensywnie odbudowują pogłowie, przez co Europa może stać się mało atrakcyjna jeśli chodzi o dostawy wieprzowiny na rynku chińskim - dodała.

Mięso istotnym elementem diety

Jolanta Ciechomska wskazała, że UPEMI od lat pokazuje, że mięso jest istotnym elementem diety.

- Dbamy o jego jakość tworząc system QAFP. W jego ramach dopasowujemy się do wymagań związanych z Zielonym Ładem. Podwyższyliśmy warunki dotyczące dobrostanu, zużycia antybiotyków i śladu węglowego. Wspólnie z Instytutem Zootechniki i Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego pracujemy nad pierwszym w Polsce kalkulatorem do obliczania emisji śladu węglowego. Dzięki niemu producenci będą mogli zmierzyć poziom emisji u siebie w gospodarstwie. Udostępnimy również metody umożliwiające obniżenie tego śladu. Wnioskujemy do MRiRW, aby rolnicy otrzymywali na to działanie wsparcie - dodała.

Branża mięsna pod dużą presją

Ciechomska podkreśliła, że branża mięsna jest obecnie pod dużą presją.

- Rolnictwo dostarcza 20 proc. emisji CO2 do atmosfery, a to produkcja mięsa jest najbardziej piętnowana. Pamiętajmy, że wyprodukowanie 1 kg wieprzowiny generuje 7 kg CO2, a drobiu 6 kg. Trendy konsumenckie się zmieniły. Obserwujemy zwiększoną świadomość konsumentów, którzy zwracają uwagę na to, jaki wpływ na ich zdrowie ma żywność. 6 na 10 konsumentów czyta etykiety i jest zainteresowana wysokiej jakości produktami. Pandemia zweryfikowała wybory konsumenckie pod kątem świadomego ograniczenia mięsa. 43 proc. badanych deklaruje, że eliminuje bądź je mniej mięsa. Mamy zjawisko diety fleksitariańskiej, której zwolennicy bazują na produktach roślinnych eliminując mięso. Pojawia się też zjawisko premiumizacji mięsa. Jemy go mniej, ale wysokiej jakości i w tym kierunku też chcemy iść jako UPEMI. Jedz mniej, ale ze sprawdzonego źródła potwierdzonego certyfikatem - dodała.