UPEMI: Sezon grillowy to dobra okazja do wyróżnienia swoich produktów mięsnych certyfikatem QAFP

Jak wskazuje Jolanta Ciechomska, już od pewnego czasu można było zaobserwować trend rosnącej świadomości konsumentów, którzy szczególnie teraz w czasie pandemii COVID-19 staranniej wybierają „koszyk produktów” zwracając uwagę na ich jakość i certyfikaty.

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na szeroką skalę realizuje właśnie kampanię promocyjną „Kupuj świadomie produkt polski”, natomiast zbliżająca się majówka inaugurująca zwykle sezon grillowy zachęca do kupowania większej ilości mięs i kiełbas. Dlatego jest to doskonały czas dla zakładów do podkreślenia jakości wytwarzanej przez nich produktów poprzez certyfikację w polskim systemie jakości QAFP - mówi.

Kierownik ds. systemu QAFP podkreśla, że dzięki uczestnictwu w Systemie QAFP producenci mięsa mają możliwość rozszerzenia portfolio swojej firmy o produkty premium certyfikowane w polskim systemie jakości, mogą wziąć udział we wspólnych działaniach promocyjno-informacyjnych realizowanych przez UPEMI, a także znajdą się w elitarnej grupie dystrybutorów produktów QAFP.

- Badania przeprowadzone w 2018 roku wskazują, że konsumenci wybierający produkty oznaczone logiem QAFP są przekonani o: kontroli jakości na każdym etapie (91,6%), gwarantowanej jakości mięsa (89,7%), polskim pochodzeniu produktu (79,4%), sprawdzonym pochodzeniu produktu (89,7%) - wskazuje Ciechomska.

- Już od 10 lat UPEMI z sukcesem wdraża na rynku System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, który jest krajowym systemem jakości żywności łączącym wszystkie ogniwa łańcucha produkcji mięsa od hodowli zwierząt, poprzez ubój, rozbiór, przetwórstwo aż po dystrybucję. Na każdym z tych etapów spełnione są restrykcyjne wymagania gwarantujące najwyższą jakość produktu końcowego, która jest potwierdzona kontrolą niezależnej jednostki certyfikującej - mówi.

Ciechomska przyznaje, że z każdym rokiem koszyk produktów QAFP staje się coraz bogatszy.

- Obecnie znajduje się w nim ponad 100 asortymentów w tym: wieprzowina, mięso drobiowe, mięso mielone, konserwy oraz szeroka gama wędlin. Uważnie obserwujemy rynek i potrzeby konsumentów. Moda na zdrowe żywienie i produkty wysokiej jakości oraz rosnąca świadomość konsumentów przyczyniły się do zwiększenia popytu na certyfikowane produkty wysokiej jakości, ale można dostrzec również, że na znaczeniu zyskuje żywność tzw. „wygodna”, czyli convenience food - dodaje.