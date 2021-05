USA: 12,7 tys. zgonów przez produkcję żywności pochodzenia zwierzęcego

Jak wynika z amerykańskich badań, każdego roku zanieczyszczenie powietrza związane z rolnictwem przyczynia się w USA do przedwczesnej śmierci 15,9 tys. osób. 12,7 tys. z tych zgonów łączy się z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego - wynika z badań.

Autor: PAP

Data: 12-05-2021, 14:07

Badacze opracowali zalecania, które pomogą zmniejszyć liczbę zgonów związanych z produkcją rolną; fot. shutterstock.com

Opublikowane w czasopiśmie naukowym "Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA" badania koncentrują się na tym, jak produkcja żywności wpływa na zdrowie ludzi poprzez zwiększenie stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

"Kiedy myślimy o dużych źródłach zanieczyszczenia powietrza w USA, przed oczami stają nam zazwyczaj fabryczne kominy i rury wydechowe, ale rolnictwo również w istotny sposób przyczynia się do zanieczyszczenia atmosfery, i dlatego powinniśmy się tym zająć, dla własnego zdrowia" - tłumaczy stacji CNN wykładający na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley dr Joshua Apte.

Skąd się biorą cząsteczki PM2,5?

Cząsteczki PM2,5, które według Światowej Organizacji Zdrowia są najbardziej szkodliwym dla zdrowia człowieka rodzajem zanieczyszczenia atmosfery, uwalniają się podczas obrabiania ziemi i spalania paliwa potrzebnego do napędzania maszyn rolniczych. Badanie, przy którym pracowali naukowcy z USA i Wielkiej Brytanii podkreśla również szkodliwy dla zdrowia wpływ amoniaku pochodzącego z odchodów zwierząt i nawozów.

Dieta roślinna receptą

Badacze opracowali zalecania, które pomogą zmniejszyć liczbę zgonów związanych z produkcją rolną. To przede wszystkim spożywanie mniejszej ilości czerwonego mięsa lub przestawienie się całkowicie na dietę roślinną. Według wyliczeń taka zmiana nawyków u dużej liczby konsumentów pozwoliłaby na kilkudziesięcioprocentowe obniżenie liczby zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza pochodzącym z rolnictwa.

Drugim ważnym punktem jest zmniejszenie użycia nawozów sztucznych i rozsądniejsze gospodarowanie odchodami zwierzęcymi, co pozwoliłoby na zmniejszenie emisji amoniaku.

Według badania najwięcej przedwczesnych zgonów związanych z pochodzącymi z produkcji rolniczej zanieczyszczeniami powietrza ma w USA miejsce w Kalifornii, Pensylwanii, Północnej Karolinie i w rolniczych, północno-zachodnich stanach kraju.