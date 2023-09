Stany Zjednoczone i Indie próbują rozwiązać spór handlowy dotyczący drobiu toczący się przed WTO. Amerykanie mocno naciskają na odblokowanie dostępu do hinduskiego rynku, co z kolei mocno oprotestowują lokali producenci.

USA odblokują dostęp do rynku drobiu w Indiach?

Stany Zjednoczone i Indie próbują rozwiązać spór handlowy dotyczący drobiu toczący się w WTO. W lipcu tego roku, oba kraje zakończyły w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) sześć sporów handlowych, między innymi dotyczących sektora energii odnawialnej i stali - donosi Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

New Delhi i Waszyngton obecnie chcą porozumieć się w sprawie handlu produktami drobiarskimi, co zakończyłoby ostatni spór handlowy w WTO. Przełomem w trwającej od wielu lat wojnie handlowej obu państ była czerwcowa wizyta premiera Narendry Modiego w Stanach Zjednoczonych podczas której zobowiązano się do zakończenia konfliktu handlowego w kilku sektorach gospodarki. Oba kraje rozpoczęły również dyskusję na szczeblu oficjalnym o udziale swoich firm w systemach dwustronnych zamówień rządowych.

O co chodzi w drobiarskiej wojnie Indii i USA?

Wojna w handlu drobiem pomiędzy Indiami a USA trwa już od dłuższego czasu. Stany Zjednoczone pozwały Indie o łamanie reguł handlu międzynarodowego jeszcze w 2012 roku. Indie przegrały spór handlowy w WTO, zarówno na szczeblu panelu, jak i organu apelacyjnego. WTO uznało, że wprowadzony przez New Delhi zakaz importu amerykańskich produktów drobiowych jest łamaniem reguł globalnego handlu.

Analizy KIPDiP pozwalają ocenić, że trwający od wielu lat konflikt w kwestii dostępu indyjskiego rynku dla amerykańskiego drobiu przyjął charakter protekcjonistycznych działań Indii pod pozorem ochrony sanitarnej rynku wewnętrznego.

- Wydaje się, że stawką sporu między krajami jest rynek nóg oraz łap drobiowych w Indiach. W Indiach szczególną popularnością cieszą się nogi i łapy kurczęce czyli te części kurcząt, które w USA mają niewielką wartość. Zjawisko to powoduje, że amerykański eksport może być - w ocenie indyjskich stowarzyszeń drobiarskich - szczególnie agresywny. Według dotychczasowych szacunków indyjskiej branży drobiarskiej przegranie sporu z USA i wprowadzenie przepisów zgodnych z żądaniami Amerykanów może doprowadzić do utraty przez miejscowy przemysł drobiarski około 40 procent rynku na rzecz producentów amerykańskich - podsumowuje KIPDiP.

