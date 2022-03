Rynek drobiu. USA zajmą rynki opuszczone przez Ukrainę?

Firmy z USA przewidują, że konflikt na Ukrainie stworzy nowe szanse biznesowe w sprzedaży eksportowej. Ukraina pokrywała istotny popyt na mięso drobiowe na całym świecie, w tym zaopatrywała cenny rynek Bliskiego Wschodu.

Wojna w Ukrainie utrudni eksport drobiu z USA?

Przedstawiciel amerykańskiej Rady ds. eksportu drobiu i jaj uważa, że rosyjska inwazja na Ukrainie może utrudnić wysyłki eksportowe drobiu z USA do Azji Środkowej i innych sąsiednich krajów takich jak Armenia i Gruzja. Problem stanowi logistyka i rubel - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Amerykańskie statki potrzebują dostępu do gruzińskiego portu Poti nad Morzem Czarnym do obsługi rynków w tym regionie. Póki, co Poti jest obsługiwany przez przewoźników oceanicznych w przeciwieństwie do zamkniętego portu w Odessie.

Drugi problem, to spadająca wartość rosyjskiego rubla, który pociąga za sobą w dół waluty krajów Azji Środkowej. Amerykanie zastanawiają się czy te kraje będą w stanie zapłacić za towary importowane.

USA chcą skorzystać na kłopotach Ukrainy

Poza kłopotami, firmy z USA przewidują, że konflikt na Ukrainie stworzy nowe szanse biznesowe w sprzedaży eksportowej ponieważ Ukraina pokrywała istotny popyt na mięso drobiowe na całym świecie, w tym zaopatrywała cenny rynek Bliskiego Wschodu.

Amerykanie powołują się na ostatnie oświadczenie firmy MHP o wstrzymaniu wysyłek zagranicznych. Ukraińska firma MHP dostarczała kurczaki do 85 krajów na świecie. Sprzedaż eksportowa mięsa drobiowego przez MHP w 2021 roku wyniosła 402,388 tys. ton (2020: 373,734 tys. ton).

USA walczą z grypą ptaków

Ambitne zamierzenia drobiarzy z USA może pokrzyżować ptasia grypa. Na początku marca wirus grypy ptaków dotarł na komercyjną fermę drobiu w stanie Iowa, czyli regionu o dużej produkcji jaj konsumpcyjnych i indyków w Stanach Zjednoczonych. Zakażone zostało stado indyków liczące 50 tys. sztuk ptaków zlokalizowane na fermie w północno-zachodniej części stanu Iowa. W pobliżu znajduje się pięć innych komercyjnych ferm i 37 przydomowych stad drobiu. Wirus rozprzestrzenia się również w kilku innych stanach.

Amerykanie obawiają się, że jeśli dojdzie do niekontrolowanego rozprzestrzeniania wirusa w ważnych obszarach produkcyjnych drobiu, ceny jaj konsumpcyjnych i mięsa drobiowego w Stanach Zjednoczonych mogą zareagować gwałtownymi wzrostami. Na chwilę obecną sytuacja jest pod kontrolą.

Grypa ptaków w drobiarskim zagłębiu USA

Pojawienie się grypy ptaków w stanie Iowa jest szczególnie niepokojące ponieważ drobiarstwo w Iowa odpowiada za najwyższą produkcję jaj konsumpcyjnych ze wszystkich stanów i jest jednym z najważniejszych producentów indyków. Pogłowie kur niosek w Iowie wynosi 58 milionów kur, produkcja jaj w tym regionie to 16,4 mld jaj w skali roku. Stan Iowa jest siódmym największym producentem indyków w Stanach Zjednoczonych (12 milionów indyków utrzymywanych rocznie). W 2015 roku epizoocja grypy ptaków w stanie Iowa spowodowała, że zabito kilkadziesiąt milionów sztuk drobiu w gospodarstwach komercyjnych.