Mięso

Uzbecy zmuszani w Rosji do bezpłatnej pracy na fermie drobiu

Autor: PAP

Data: 09-11-2023, 11:06

Aktualizacja: 09-11-2023, 11:16

W Rosji co najmniej 100 obywatelom Uzbekistanu odebrano paszporty, zmuszając ich do pracy na fermie drobiu bez wynagrodzenia - poinformował we wtorek portal Radia Swoboda w oparciu o informacje MSZ Uzbekistanu.

Obywatele Uzbekistanu zmuszani w Rosji do bezpłatnej pracy na fermie drobiu. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock