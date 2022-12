Czy w 2023 wzrośnie nam pogłowie świń? - Nieznacznie. Ograniczać go mogą chociażby ceny energii, które maja znacznie wzrosnąć, co ograniczy wielkość dochodu w gospodarstwach - mówi Bartosz Czarniak, rzecznik prasowy organizacji POLSUS.

Bartosz Czarniak, rzecznik prasowy organizacji POLSUS podsumował rok 2022 dla polskich hodowców trzody. fot. Farmer.pl

Hodowcy trzody podsumowują 2022 rok

Bartosz Czarniak, hodowca świń i rzecznik prasowy organizacji POLSUS przyznaje, że 2022 rok był bardzo ciężki dla branży.

- W styczniu zaczynaliśmy od ceny 5,74 zł za kg w klasie E, a pszenica paszowa oscylowała w okolicach 1200 zł za tonę. Przy takiej relacji nie mogliśmy marzyc nawet o opłacalności, co skutkowało kolejnymi decyzjami o likwidacji stad lub ograniczania ich wielkości. Jednakże już wtedy spodziewaliśmy, że przedłużający się kryzys, który trwał już od ponad roku, wpłynie na zmniejszone ilości dostarczanych świń do zakładów i podwyżki - pisze.

Hodowcy trzody o cenach pasz

Rzecznik POLSUS wskazuje, że wzrost cen za żywiec nastąpił na przełomie lutego i marca.

- W przeciągu miesiąca cena wzrosła o prawie 64 proc. Niestety, zbiegło się to z napaścią Rosji na Ukrainę, a w związku z tym z obawami o ciągłość dostaw płodów rolnych przez Morze Czarne. Sytuacja ta wywindowała ceny zbóż paszowych do niespotykanych poziomów, gdzie za pszenicę paszową musieliśmy płacić nawet 1700-1800zł za tonę. Spowodowało to, że pomimo solidnych podwyżek w skupach, opłacalność była na katastrofalnym poziomie, o ile była - dodał.

Najwyższe stawki za świnie hodowcy odnotowali we wrześniu, kiedy to w Polsce zanotowano rekordy ceny dla mięsa wieprzowego.

- Poprawiła się też nieco sytuacja na rynku paszowym, gdzie po kilku pierwszych miesiącach nieco się uspokoiło. Ruch handlowy na Morzu Czarnym dzięki porozumieniu między Rosją a Ukrainą za pośrednictwem/patronatem Turcji wrócił, choć nie tak intensywnej formie jak przed napaścią Moskwy. Jednakże sam fakt wznowienia handlu zbożem ukraińskim, a do tego bardzo dobrymi zbiorami chociażby w Polsce, wpłynęły na odreagowanie rynków światowych i ceny zbóż zaczęły spadać. Obecnie pszenica paszowa kosztuje w kraju około 1200-1300 zł za tonę, co jest porównywalne do poziomu sprzed roku, natomiast cena świń oscyluje w okolicach 9,80 zł za kg w klasie E. taka relacja cenowa pozwala na powrót myśleć o opłacalności produkcji wieprzowiny - pisze Czarniak.

Jaka przyszłość czeka polski sektor wieprzowy?

W ocenie eksperta rok 2023 rokiem będzie czasem mozolnego odbudowania opłacalności produkcji, która w głównej mierze zależeć będzie od cen pasz niż żywca.

- Handel, pomimo co raz mniejszej podaży mięsa na rynku, nie jest chętny do podnoszenia stawek, a przez to i zakłady nie czują impulsu do tego, by proponować jeszcze wyższych stawek za świnie. Dodajmy do tego fakt, że rolnicy, którzy zajmują się tylko produkcją roślinną, po paru miesiącach bardzo wysokich stawek, nie są chętni do sprzedawania zboża w cenie podobnej do tej z zeszłego roku…tym bardziej, że ceny nawozów sztucznych mocno poszły do góry i wzrasta tam obawa o opłacalność produkcji - dodał.

Czy pogłowie świń w Polsce w końcu wzrośnie?

Czy w 2023 wzrośnie nam pogłowie świń? – zdaniem Czarniaka nieznacznie.

- To, co będzie ograniczać ten wzrost to chociażby ceny energii, które maja znacznie wzrosnąć, co ograniczy wielkość dochodu w gospodarstwach. Zyskają na pewno cykle zamknięte. Związane jest to z tym, że warchlaka na rynku europejskim przez jakiś czas może brakować. Główne 2 kraje, które zaopatrywały między innymi polski rynek w młode zwierzęta – Holandia i Dania będą mniej teraz sprzedawały. Pierwszy kraj przez zmienioną politykę wobec rolnictwa, gdzie nakazuje się w ciągu roku zmniejszenia produkcji wręcz o 90% (prawo do emisji węgla), co jest de facto nakazaniem zakończenia wszelkiej produkcji rolniczej. W drugim przypadku Dania, stojąca świniami ma zamiar zmienić model produkcji. Odchodzą oni od nastawienia na produkcje prosiąt na rzecz cyklów zamkniętych, tak by produkcja mięsa została w kraju - dodaje.

