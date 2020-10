W Afryce nasila się protekcjonizm wobec importu mięsa

Poza Brazylijczykami i Amerykanami na celowniku lokalnego lobby drobiarskiego pojawiają się także kraje Unii Europejskiej. Najbardziej znani z takich poczynań są zdecydowanie stowarzyszenia i instytucje rządowe Republiki Południowej Afryki i Ghany. Tym razem kolejne państwo – Togo – „melduje” o realizacji wieloletniej strategii rozwoju lokalnego przemysłu drobiarskiego, którego strategicznym celem jest wzrost samowystarczalności kraju w zaspokojeniu popytu na mięso drobiowe.

Według ambitnych planów produkcja drobiu w Togo ma wzrosnąć trzykrotnie do 60 tys. ton do końca 2023 roku, a produkcja jaj do 250 mln sztuk (obecnie produkuje się niecałe 190 mln sztuk). Prace nad rozwojem krajowego sektora trwają już od 2010 roku. Okazuje się, że od tego czasu do końca roku 2019 produkcja drobiu w tym kraju wzrosła z 8 milionów sztuk do około 26 milionów sztuk. Rząd podejmuje liczne inicjatywy wspierające rozwój tej gałęzi gospodarki, ponieważ w Togo produkcja drobiu została uznana za sektor strategiczny, który ma odpowiadać za generowanie wysokiej liczby nowych miejsc pracy (nawet 150 tys. do 2025 roku).

Patrząc na liczby można uznać, że ambitne plany afrykańskiej branży nijak się mają do skali produkcji w jakiej operuje chociażby europejskie drobiarstwo. A kraje takie jak Togo są jednym z wielu rynków, na którym europejscy producenci próbują lokować unijny drób. Jednak informacje o poczynaniach na kontynencie afrykańskim sygnalizują o nastrojach panujących w krajach od „zawsze” uzależnionych od dostaw żywności z zewnątrz. Podobnie dzieje się przecież na Bliskim Wschodzie, gdzie bogate kraje Zatoki Perskiej tworzą programy rządowe dotujące wzrost samowystarczalności sektora drobiarskiego.

Wydaje się, że stwarza to jednocześnie pewne ryzyko i szanse dla konkurencji. Z jednej strony, w silniejszych krajach afrykańskich w oparciu o takie „zapędy” powstają mocne ruchy protekcjonistyczne, które tak jak w przypadku RPA lobbują nawet na rzecz podwyższenia ceł na przywóz drobiu. Z drugiej jednak strony, brak know how i finansów w krajach mniej rozwiniętych przy jednoczesnej woli rozwoju przemysłu stwarza szansę dla konkurencji poprzez bezpośrednie wejście na rynek i nawiązanie partnerstwa z lokalnymi instytucjami.