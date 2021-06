W Azji powstał wegański zamiennik jaja na twardo

Singapurski start-up Osome Food sprzedaje bezmięsny zamiennik...jajka na twardo. Produkt w formie mrożonej dostępny jest na razie jedynie w Azji.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 23-06-2021, 14:56

OsomeEgg to wegański zamiennik jajka na twardo. fot. osomefood.com

OsomeEgg - zamiennik jajka na twardo

Podczas gdy Europa czeka na debiut roślinnego zamiennika jajecznicy w płynie (Wegańska jajecznica Just Egg coraz bliżej debiutu w Europie), w Azji dostępny jest już wegański zamiennik...jajka na twardo.

Wegańskie jajko na twardo - jaki ma skład?

Jak podaje producent, skład OsomeEgg stanowią: alkaliczna woda jonizowana, mykoproteina, sok z marchwi tłoczony na zimno, aktywowane mleko migdałowe, surowa skrobia ziemniaczana, kurdlan, oliwa z oliwek, sól czarna, drożdże odżywcze, świeży łopian, białe nasiona chia, kurkuma w proszku, wakame, kombu, kozieradka.

Głównym składnikiem białkowym OsomeEgg jest mykoproteina - białko obecne w grzybach. Jak przekonuje producent, dzięki niej produkt zawiera te same niezbędne aminokwasy, które są obecne w produktach mięsnych.

OsomeEgg sprzedawane jest w postaci mrożonej, a producent zaleca rozmrażać "jaja" przez noc w lodówce i spożywać następnego dnia.

Wegańskie jajko na twardo - ile kosztuje?

Na oficjalnej stronie producenta pojedyncze "jajko" kosztuje 15 dolarów singapurskich, czyli ok. 42 złote (bez kosztów przesyłki). Data przydatności do spożycia to 6 miesięcy.