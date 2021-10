W branży mięsnej marża topnieje z każdym dniem

- Ci, co sprzedają mięso, widzą, że marża topnieje z każdym dniem. (...) Niestety, sieci handlowe nie akceptują podwyżek cen energii, pasz czy pracy i wolą nie sprzedawać w ogóle niż stosować wyższe ceny, które pozwoliłyby dostawcom zachować jakąkolwiek marżę - mówi Krzysztof Borkowski, współwłaściciel ZM Mościbrody.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 19-10-2021, 08:42

Krzysztof Borkowski, właściciel kilku zakładów mięsnych wskazuje, że sytuacja rynkowa jest trudna dla małych i średnich zakładów mięsnych. fot. PTWP

Dlaczego tucz nakładczy staje się dla hodowców trzody koniecznością?

Dlaczego mniejsze i średnie zakłady mięsne będą miały coraz większy problem z utrzymaniem się na rynku?

Jakich działań oczekuje branża mięsna od rządu i decydentów?

Krzysztof Borkowski, założyciel i współwłaściciel zakładu mięsnego w Mościbrodach (prezes zarządu od 2002), Zakładów Drobiarskich Stasin i spółki Dworskie Smaki oraz wiceprezes UPEMI był gościem webinaru "Rynek przetwórstwa mięsnego i pasz w dobie pandemii" organizowanego przez Bank Pekao SA oraz redakcję Portalspozywczy.pl

Rynek trzody - tucz nakładczy koniecznością?

Borkowski podkreślił, że sytuacja na rynku trzody chlewnej i drobiu jest dynamiczna i trudna.

- Od lat nie potrafimy sobie poradzić z ASF. Dochodzi do ostrych dyskusji między rządem i rolnikami, ale przede wszystkim rozwija się tucz nakładczy. Dla wielu rolników staje się on bardziej koniecznością niż formą współpracy na zasadach partnerskich. Oczekujemy od rządu bardziej zdecydowanych działań, bo z ASF i grypą ptaków rolnicy i producenci sami sobie nie poradzą - dodał.

Borkowski wskazuje, że obecnie rynek mięsa tworzą małe i średnie zakłady, a z drugiej koncerny.

- Koncerny konsolidują się, mają swoje hodowle w oparciu o tucz nakładczy, a małe zakłady mają trudności jeśli nie posiadają własnej hodowli. Jest im trudno także ze względu na ograniczony dostęp do rynku sprzedażowego. Sieci handlowe niekoniecznie chcą pozyskiwać mięso czy przetwory od małych zakładów, przez co trudno odnaleźć im się na rynku. Kanały dystrybucji typu sieci sklepów mięsnych, sprzedaż tradycyjna czy hurtowa kurczą się i z każdym rokiem będzie jej coraz mniej - dodał.

Małe i średnie zakłady mięsne będą miały coraz trudniej

Przedsiębiorca jest zdania, że mniejsze zakłady mięsne będą miały coraz większy problem z utrzymaniem się na rynku.

- Ministerstwo Rolnictwa sprzyja obecnie temu, żeby na rynku były także mniejsze gospodarstwa. Natomiast, patrząc na postępującą konsolidację handlu, średni i mali przetwórcy będą mieli problemy. Jest oczywiście sprzedaż bezpośrednia, ale mam wrażenie, że więcej się o tym mówi niż rolnicy realnie z niej korzystają. Jeśli nie będzie zdecydowanych działań to czekają nas zmiany i problemy, zarówno dla małych i średnich gospodarstw, jak i zakładów mięsnych - dodał.

Borkowski wskazuje na ogromny wzrost kosztów pracy, energii i szeregu środków do produkcji, z jakim mierzy się branża.

- Ci, co sprzedają mięso, widzą, że marża topnieje z każdym dniem. Wydawałoby się, że na skutek ASF ceny trzody spadną, a ubojnie zwiększą zyski. Tymczasem widzimy, że odbiorcy mięsa stosują tak niskie ceny, że marża jest minimalna lub ujemna. Wszyscy żądają, aby mięso pochodziło wyłącznie z białej strefy, ew. różowej. Niewiele jest sieci, które kupują mięso ze stref czerwonych. Ostatnio jedna z sieci wprowadziła takie rozwiązanie, co pomogło pozbyć się wielu tuczników i nieco poprawiło sytuację. Do tego dochodzą galopujące ceny pasz - z każdym tygodniem cena tony rośnie o 10-30 zł, natomiast nie odbija się to w cenach indyka czy trzody i nie ma odzwierciedlenia na półce sklepowej. Rynek po prostu nie akceptuje tych cen. Horeca powoli się odbudowuje, ale na rynku sieci coraz mocniej dyktują ceny. Do tego stopnia, że jeżeli przetwórca czy ubojnia nie dostosuje się to dany produkt nie jest umieszczany na półce. W tym roku w sieciach przez 2-3 tygodnie nie było w ogóle indyka. Sieci nie akceptowały podwyżek cen i wolały nie sprzedawać go w ogóle niż stosować wyższe ceny, które pozwoliłyby dostawcom zachować jakąkolwiek marżę - dodał.

Branża mięsna musi się konsolidować

Borkowski nie ma wątpliwości, że przetwórcy muszą się konsolidować.

- Niestety, coraz trudniej jest utrzymać kredyt. Ogromne obiekty hodowlane czy drobiarskie oparte są na kredytach. Gdy na rynku pojawia się jakaś trudność, banki się usztywniają i jest trudno. Musimy się zdefiniować jako branża i mocniej artykułować pewne rzeczy. Musi być wsparcie marketingowe na marki premium, tego jest za mało. Chcemy mieć wsparcie ze strony urzędów żeby nie było stosowania cen dumpingowych. W sklepie konsument widzi, że kupuje taniej, ale jest to pozorne, bo jakość mięsa jest wątpliwa, a zakład produkcyjny, przetwórczy i rolnik nie mają tej marży przy ponoszonych wielkich kosztach - wskazał.

W ocenie Borkowskiego rynek drobiarski podźwignie się z kryzysu szybciej niż sektor trzody - jeśli nie będzie grypy ptaków.

- Szansą jest eksport poza UE. Rynek unijny jest hermetyczny. Czujemy oddech Ukrainy, które próbuje dostarczać coraz więcej swojego wątpliwej jakości mięsa, co powoduje nierówną konkurencję - dodał.

Przedsiębiorca jest bardziej sceptyczny wobec perspektyw dla rynku trzody.

- W trzodzie Polska jest obecnie raczej importerem niż eksporterem. Zmiana tego stanu rzeczy wymaga wsparcia hodowli prosiąt i materiału zarodowego. Polska nie jest mocna w produkcji zbóż, natomiast zachowujemy się jakbyśmy byli potentatem. Jesteśmy mocni w produkcji drobiu i indyka, a sami się unicestwiamy pozwalając na eksport. W efekcie pasza jest droga i będziemy niekonkurencyjni. Eksport zbóż powoduje, że podcinamy gałąź, na której siedzimy. Do tego musi być większa aktywność jeśli chodzi o promocję polskiego mięsa. Do dzisiaj pozostają nieuzgodnione świadectwa eksportowe z niektórymi krajami. To plus regionalizacja wymaga ogromnej pracy i zaangażowania także ze strony dyplomacji i weterynarii - podsumował.