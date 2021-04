W Broniszach jaja, pisanki, hortensje i azalie

Można też kupić pisanki; te z jaj strusich są w cenie 25 zł za sztukę, a z kurzych i gęsich - od 5 do 15 zł za opakowanie. Na rynku hurtowym

Cena jaj kurzych zależy od sposobu hodowli. Najdroższe są jaja ekologiczne, trzeba za nie zapłacić 95 groszy do 1,10 zł za sztukę. Jaja z wolnego wybiegu są w cenie od 70 do 90 groszy za sztukę. A jaja od kur z chowu klatkowego kosztują 45 do 60 groszy za sztukę.

Przy okazji można też zaopatrzyć się w inne produkty świąteczne jak: barszcz biały lub żurek (2,50 zł/butelka), ćwikłę ( 3 zł/ słoik). Jest też żurawina do mięs, chrzan, sos tatarski, słoiczki z grzybkami, koncentraty buraczane.

W Broniszach oferowany jest duży wybór kompozycji świątecznych w formie nasadzeń (z żywych kwiatów), ceny bardzo zróżnicowane, zależne od ilości użytego materiału nasadzeniowego, rodzaju naczynia, zaczynają się one od kilkudziesięciu złotych do 120 - 150 zł, za te w słojach czy metalowych naczyniach.

Hortensje kosztują od 35 do 70 zł za doniczkę, azalie od 25 - 55 zł doniczkę, bukszpan - w przedziale 50 - 90 zł za doniczkę, a oleandry od 110 zł zł za doniczkę.

Z przyjściem wiosny rozpoczął się sezon na rośliny rabatowe, balkonowe i byliny. Na rynku można kupić stokrotki (w cenie od 2,9 do 3,3 zł za sadzonkę), bratki (od 1,6 do 2,1 za sztukę), jaskry (6,6 za sztukę), niezapominajki (od 4-6 zł za sztukę), goździki rabatowe (6,6 za sztukę).

Jest też duży wybór kwiatów ciętych. Dobrze sprzedają się tulipany i żonkile - symbole wiosny i Wielkanocy. Tulipany są w cenie 35-40 zł za paczkę, żonkile drobne tzw. patyczki od 30 do 40 groszy za sztukę, żonkile pełne 1,60 za sztukę. Za irysy trzeba zapłacić 1,60 za sztukę, gerbery - 2 zł, frezję - od 1 do 2,8 za sztukę. Róże krajowe kosztują od 2 - 5 zł za sztukę w zależności od koloru i długości, róże z importu od 2 do 6,5 zł/szt.